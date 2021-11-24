За мэра Одессы Труханова внесли залог в 30 миллионов гривен

Вечером 23 ноября за мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог 30,2 миллиона гривен, которые он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Суспильне".

Мэр Одессы - Геннадий Труханов - фото из открытых источников





"Внесли в полном объеме", – подтвердила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.





Источник сообщил УП, что деньги за городского главу Одессы якобы внес народный депутат Вадим Новинский.





Как сообщалось ранее, 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского городского совета были вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации. Что повлекло незаконное присвоение активов территориальной общины Одессы, а так же легализации незаконного получения доходов. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.





В деле о завладении земельными участками, фигурируют 16 подозреваемых, среди которых бизнесмен Владимир Галантерник, которого Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск. А так же еще несколько известных лиц: экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, руководитель депутатской фракции "Доверяй делам" одесского горсовета , доверенный сотрудник мэра Одессы — Олег Бриндак, экс-депутат — Одесского городского совета и руководитель юридического управления мэрии Инна Поповская.





Кроме того, что Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог, судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.





Ранее издание "Комментарии" писало, что СМИ появились имена подозреваемых по "делу Труханова" о земельных махинациях в Одессе: кто эти люди.





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