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За мэра Одессы Труханова внесли залог в 30 миллионов гривен

Дело о присвоении земельных участков в Одессе имеет продолжение

сегодня, 15:30
Автор:

София Сторчак
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Вечером 23 ноября за мэра Одессы Геннадия Труханова  внесли  залог  30,2 миллиона гривен, которые он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Суспильне". 

За мэра Одессы Труханова внесли залог в 30 миллионов гривен

Мэр Одессы - Геннадий Труханов - фото из открытых источников


"Внесли в полном объеме", – подтвердила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. 


Источник сообщил УП, что деньги за городского главу Одессы якобы внес народный депутат Вадим Новинский.


Как сообщалось ранее, 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского городского совета были вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации. Что повлекло незаконное присвоение активов территориальной общины Одессы, а так же легализации незаконного получения доходов. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.


В деле о завладении земельными участками, фигурируют 16 подозреваемых, среди которых бизнесмен Владимир Галантерник, которого Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск.  А так же еще несколько известных лиц: экс-прокурор  Одесской области  Олег Жученко,  руководитель депутатской фракции "Доверяй делам" одесского горсовета  , доверенный сотрудник мэра Одессы — Олег Бриндак, экс-депутат — Одесского городского совета и руководитель  юридического  управления  мэрии  Инна Поповская.


Кроме того, что  Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог, судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.


Ранее издание "Комментарии" писало, что СМИ появились имена подозреваемых по "делу Труханова" о земельных махинациях в Одессе: кто эти люди.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/7315061/
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