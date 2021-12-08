За импорт стремянок наказания не будет: в Минэкономики обсудили результаты антидемпинговых расследований

Заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, фото Facebook

В ходе заседания Межведомственной комиссии по международной торговле заслушали результаты антидемпингового расследования, проводимого через импорт теплоизоляционных товаров. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики.

Комиссия решила применить антидемпинговые меры, срок действия которых составляет пять лет. Теперь ОАО "ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", а также другие производители и экспортеры таких товаров из Беларуси будут платить пошлину в размере 35,41%, производители и экспортеры теплоизоляционных товаров из России будут платить пошлину в размере 76,38%.

Антидемпинговое расследование по импорту в Украину алюминиевых стремянок из ряда стран прекратили. Сообщается, что жалобщик, украинский производитель высотного оборудования "ВИРАСТАР ИНДАСТРИЗ", отозвал заявление. Напомним, что ввозили стремянки из Китая, Словакии, Польши и Беларуси.



Продлен срок антидемпингового расследования по импорту проката из углеродистой стали с покрытием, которую завозили из Китая. Также будут пересмотрены антидемпинговые меры к импортерам поваренной соли из Беларуси.

Комиссия рассмотрела результаты расследований по выявлению фактов дискриминационных или недружественных действий Беларуси к предприятиям, производящим азотные удобрения, гидроизоляционные, кровельные материалы. Собравшиеся обсудили проблемы внешней торговли между Украиной и Беларусью.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили нормы закона №5600, касающиеся реабилитации шахтерских мономистов. Эксперты объяснили изданию "Комментарии", будут ли способствовать такие льготы развитию промышленности в определенных регионах, а также, что не учли авторы законопроекта, когда прописывали такие налоговые каникулы.

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