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За импорт стремянок наказания не будет: в Минэкономики обсудили результаты антидемпинговых расследований

Расследование по импорту в Украину алюминиевых стремянок прекращено

сегодня, 10:37
Автор:

Козлова Альбіна
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За импорт стремянок наказания не будет: в Минэкономики обсудили результаты антидемпинговых расследований

Заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, фото Facebook

В ходе заседания Межведомственной комиссии по международной торговле заслушали результаты антидемпингового расследования, проводимого через импорт теплоизоляционных товаров. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики.

Комиссия решила применить антидемпинговые меры, срок действия которых составляет пять лет. Теперь ОАО "ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", а также другие производители и экспортеры таких товаров из Беларуси будут платить пошлину в размере 35,41%, производители и экспортеры теплоизоляционных товаров из России будут платить пошлину в размере 76,38%.

Антидемпинговое расследование по импорту в Украину алюминиевых стремянок из ряда стран прекратили. Сообщается, что жалобщик, украинский производитель высотного оборудования "ВИРАСТАР ИНДАСТРИЗ", отозвал заявление. Напомним, что ввозили стремянки из Китая, Словакии, Польши и Беларуси.

Продлен срок антидемпингового расследования по импорту проката из углеродистой стали с покрытием, которую завозили из Китая. Также будут пересмотрены антидемпинговые меры к импортерам поваренной соли из Беларуси.

Комиссия рассмотрела результаты расследований по выявлению фактов дискриминационных или недружественных действий Беларуси к предприятиям, производящим азотные удобрения, гидроизоляционные, кровельные материалы. Собравшиеся обсудили проблемы внешней торговли между Украиной и Беларусью.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили нормы закона №5600, касающиеся реабилитации шахтерских мономистов. Эксперты объяснили изданию "Комментарии", будут ли способствовать такие льготы развитию промышленности в определенных регионах, а также, что не учли авторы законопроекта, когда прописывали такие налоговые каникулы.


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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=97d64626-0223-4865-a8c4-f508755dee2d&title=UMinekonomikiZatverdiliNizkuRishenSchodoZakhistuNatsionalnogoVirobnika&fbclid=IwAR3LKXpwA7rDe34q-CizgtxViFu_84S_WwAHsoruAiZksu9ADnXDNXCFyN0
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