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За "Грэмми" усилилась конкуренция: к главным категориям присоединились звездные номинанты

В последний момент увеличили количество номинантов на получение музыкальной премии "Грэмми"

сегодня, 15:25
Автор:

Карина Ожерельева
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За сутки до объявления номинантов на вручение одной из известнейших музыкальных наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" главные категории были расширены с 8 номинантов до 10. В последнюю минуту добавили таких звезд, как Канье Вест, Тейлор Свифт, Abba и Lil Nas X в существующий список потенциальных победителей. Об этом сообщает The New York Times.

За "Грэмми" усилилась конкуренция: к главным категориям присоединились звездные номинанты

"Donda" Канье Веста и "Evermore" Тейлор Свифт были добавлены в номинанты на "Грэмми" на звание альбома года - The New York Times

Когда на следующее утро номинации были обнародованы во время прямой трансляции в Интернете, Гарви Мэйсон-младший, исполнительный директор Академии звукозаписи, поздравил неожиданное изменение и подчеркнул, что это способ "освободить место для большего количества музыки, большего количества исполнителей и большего количества жанров, а также принять дух инклюзии". Также Мэйсон отметил, что расширение обсуждалось годами, но нынешние изменения были вдохновлены его визитом на прошлой неделе на Латинскую премию "Грэмми", где 12 артистов соревновались в ведущих категориях. Гарви Мэйсон сказал, что он и его команда быстро предложили изменения и ввели их.

Расширение в нескольких категориях произошло после того, как Академия звукозаписи, которая организовывает вручение премии, рассказала о новой эре открытости и прозрачности в процессе награждения. 64-я ежегодная церемония "Грэмми" станет первой за более чем 30 лет премией, где не будет анонимных комитетов по рассмотрению номинаций. По мнению организаторов, это шаг, который оградит премию от обвинений в закулисных манипуляциях.

64-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января в Лос-Анджелесе.

Как сообщали ранее "Комментарии", наряды из красной дорожки во время вручения наград "Грэмми 2021" стали мемом .


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Источник: https://www.nytimes.com/2021/11/24/arts/music/grammy-nominations-taylor-swift-kanye-west.html
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