За что украинца осудили на 12 лет в колонии строгого режима

На днях суд оккупированного Крыма вынес приговор политзаключенному. Гражданина Украины незаконно осудили судьи "Верховного суда Крыма". Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты прав человека Людмила Денисова.

Украинца осудили незаконно, фото из открытых источников

Константин Ширинг был признан виновным в шпионаже. Такое решение принял суд аннексированного полуострова. По словам Денисовой, уголовное дело против 61-летнего мужчины сфабриковано, а доказательств вины украинца в таком преступлении недостаточно для вынесения приговора. Константина отправят в колонию строгого режима в Крыму на 12 лет. Вероятно, его поместят в колонию, расположенную в Симферополе. Известно, что судебное заседание было закрытым для прессы.

Людмила Денисова осудила такой приговор, вынесенный украинцу, назвав это политическими репрессиями оккупационной власти против граждан Украины, проживающих на полуострове и отказывающихся принять гражданство РФ и изменить паспорт.

Омбудсмен призвала другие страны давить на Россию для того, чтобы там освободили украинских политзаключенных и прекратили репрессии.

Ранее похожий приговор получил другой украинец — Андрей Захтея, которого приговорили к 6 годам в колонии строгого режима за то, что он вроде бы готовил диверсию.



Как сообщал портал "Комментарии", еще одного украинца осудили в оккупированном Крыму к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Украинца незаконно приговорили к лишению свободы на срок свыше 6 лет. Мужчину отправят в колонию строгого режима в Симферополе.

Также мы писали, что члены Совета ООН выслушали выступление Эмине Джапаровой, в котором она рассказала о преступлениях в отношении крымских татар, которые совершает Россия на оккупированном полуострове. Совместное заявление с осуждением этих преступлений и поддержкой Крымской платформы подписали представители 40 стран мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и другие.

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