За что депутатов могут лишить мандатов: нардеп рассказал о работе дисциплинарной комиссии

Глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк ранее анонсировала анализ работы местных депутатов, глав общин, являющихся членами партии. В прямом эфире нардеп Денис Маслов рассказал, как будут применять императивный мандат к депутатам местных советов и зачем создают дисциплинарную комиссию, каковы ее функции.

Денис Маслов, фото пресс-службы партии СН

"Создание дисциплинарной комиссии — это элемент ответственности нашей партии перед своими избирателями. Эта комиссия должна работать, потому что представителям именно нашей политической силы, самое повышенное внимание. Определенные поступки, недобрые, совершают представители разных политических партий. Соглашаюсь, что мы как партия власти, должны нести большую ответственность", — отметил политик.

Денис Маслов подчеркнул, что дисциплинарная комиссия будет оценивать деятельность не только депутатов на местах, но и парламентариев. Также он добавил, что в "Слуги народа" насчитываются тысячи членов партии по всей территории Украины.

"Вступает в действие императивный мандат. Я думаю, что те депутаты, которые пойдут вопреки либо нормам морали, либо нормам закона, либо вопреки нашей партийной программе, конечно, будут лишаться мандатов по всей территории Украины. По крайней мере, эти вопросы будут рассматриваться. Это как исключение (лишение мандата), конечно, но такая мера будет. Дисциплинарная комиссия так же нужна и на высшем уровне функционирования партии, чтобы оперативно реагировать и давать свою оценку и применять меры и в отношении депутатов парламента. Мы должны осовременить партию, сделать ее ответственной перед людьми", — сообщил нардеп.

Учитывая, что к нардепам нельзя применить императивный мандат, то к ним будут применяться другие санкции. Среди них: лишения должностей, исключение из фракции, иногда возможно и лишение мандата. Дисциплинарная комиссия партии начнет работать в 2022 году, когда будет одобрено ее создание на съезде партии.

Также мы писали, что Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!