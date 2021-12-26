За что депутатов могут лишить мандатов: нардеп рассказал о работе дисциплинарной комиссии

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Козлова Альбіна
Глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк ранее анонсировала анализ работы местных депутатов, глав общин, являющихся членами партии. В прямом эфире нардеп Денис Маслов рассказал, как будут применять императивный мандат к депутатам местных советов и зачем создают дисциплинарную комиссию, каковы ее функции.
Денис Маслов, фото пресс-службы партии СН
Денис Маслов подчеркнул, что дисциплинарная комиссия будет оценивать деятельность не только депутатов на местах, но и парламентариев. Также он добавил, что в "Слуги народа" насчитываются тысячи членов партии по всей территории Украины.
Учитывая, что к нардепам нельзя применить императивный мандат, то к ним будут применяться другие санкции. Среди них: лишения должностей, исключение из фракции, иногда возможно и лишение мандата. Дисциплинарная комиссия партии начнет работать в 2022 году, когда будет одобрено ее создание на съезде партии.
Также мы писали, что Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете.
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