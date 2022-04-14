За 50 дней войны мир содрогнулся: как поменяли свое отношение к Украине и РФ – США, ЕС, Китай

Внешнеполитическая ситуация на 50-й день открытого вторжения России в Украину. Как ведут себя США, ЕС, Китай, Украина? Какие важные моменты (санкционные и не только) стоило бы усилить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Даже поддержанное Конгрессом торговое эмбарго касательно России не сработает быстро. Это – долгосрочная стратегия

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Нарастающие санкции как США, так и ЕС против РФ – достаточно болезненны. Но Россия путем продажи золота в тот же Китай попыталась стабилизировать свою валюту. И в своей пропаганде поясняет, что все экономические негаразды – это из-за НАТО. Учитывая, что любые антивоенные протесты в РФ жестко подавляются, люди, не согласные с политикой режима Путина, выражают свое несогласие с ней, уезжая из страны. Речь, прежде всего, о креативной индустрии, о бизнесменах, айтишниках. Санкции, увы, не могут быстро привести к массовым протестам, к брожению в элитах и уж тем более к распаду РФ. Даже те олигархи, которые открыто высказали свое несогласие с войной (Дерипаска, Тиньков) не переходят к радикальным действиям. Нет пока явного распада и в среде силовиков. Мы не видим стремительного демонтажа режима".

По словам Екатерины Одарченко, отказаться от российских энергоресурсов (газ, нефть), что могло бы стать мощным ударом по государству-агрессору, многие страны ЕС не могут в одночасье. А модернизация европейской энергосистемы, с переходом на американский, катарский, южнокорейский сжиженный газ – дело долгое.

"По тем же выборам во Франции мы видим, что внутренние меседжи, которыми апеллировала Ле Пен, оказались более продуктивными, чем внешние, присущие кампании Макрона. И хоть действующий президент выиграл в первом туре, разрыв между ним и Ле Пен – невелик. И второй тур точно не будет для Макрона легкой прогулкой", – прогнозирует эксперт.

Екатерина Одарченко рассказала, что в последнее время много встречается с политиками в США. И они поясняли, что даже поддержанное Конгрессом торговое эмбарго касательно России не сработает быстро.

"Это – долгосрочная стратегия. Хорошо, что такая стратегия есть. Но, к сожалению, это всё – не в краткосрочной перспективе, – отмечает эксперт. – В США сейчас активно обсуждается отключение всех финансовых структур РФ (а не отдельных банков) от SWIFT. А также поставка Украине тяжелого вооружения, самолетов. Это всё ускорило бы завершение войны. Но пока подобные поставки, увы, лишь на стадии обсуждения".

Комментируя позицию Китая, Екатерина Одарченко предположила, что тот не будет активно поддерживать военную агрессию Россию. Но, похоже, продолжит играть значительную роль в стабилизации российской экономики. Поддерживая ее – и тем самым ослабляя санкционный эффект.

"Но подставляться под санкции КНР не будет. Так что поддержка РФ со стороны Китая будет аккуратная, дозированная", – говорит эксперт.

По мнению Екатерины Одарченко, Украина довольно активно ведет себя на международной арене. И президент, и МИД, и весь дипломатический корпус. И активность эту надо лишь повышать.

"Нам следует акцентировать на гуманитарном кризисе, который уже есть в Украине и который так или иначе отражается и еще отразится на всем мире. Россия блокирует поставки гуманитарной помощи, срывает посевную, занимается геноцидом, провоцирует демографический кризис с миллионами беженцев. Нужно акцентировать на всём этом, поясняя важность более мощной помощи Украине – вооружением, финансами, гуманитарными грузами и не только, – уверена эксперт. – А еще Украине стило бы продвигать тезисы о необходимости реструктуризации наших внешних долгов. Потому что ущерб от войны нашей экономике, инфраструктуре – колоссальный".

Мир содрогнулся, увидев зверства, совершенные оккупантами против мирного населения

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко уверен, что и президент, который согласно Конституции, руководит внешней политикой государства, и украинская дипломатия, сделали очень много на внешней арене за эти 50 дней широкомасштабной, уже не гибридной – войны.

"Но дипломатия, – подчеркивает эксперт, – не существует сама по себе. Она является производной от тех процессов, которые происходят в государстве и за его границами. Ключевой процесс, который оказал существенное влияние на усилия украинской дипломатии – это героическая борьба Вооруженных Сил Украины, стойкость президента, который не покинул Киев в самые сложные дни войны, а также самоотверженность всех украинцев в защите своей Родины. Большое влияние также оказали события, которые происходили в Буче, Ирпене, Мотыжине и других оккупированных населенных пунктах Украины. Не будет преувеличением сказать, что мир содрогнулся, увидев зверства, совершенные оккупантами против мирного населения".

Михаил Дяденко акцентирует, что западные политики не ожидали такого поведения от российских войск в ХХI веке. А украинская дипломатия постаралась максимально донести информацию об этих военных преступлениях всему миру.

"Так что если рассматривать поведение Украины, США, ЕС, Китая и других мировых игроков в течение этих 50-ти дней, то оно менялось, исходя из их реакции на происходящее. Если вначале условный Запад старался предотвратить войну, но в то же время ожидал падения Украины в течение недели, то после того, как ВСУ дали достойный отпор врагу, стало меняться и отношение к Украине. Это выразилось в готовности вводить новые санкции, а также усилить поставки Украине оборонного, а в последнее время и наступательного вооружения. При этом, не прекращались дипломатические попытки остановить войну и добиться мира. Вспомним и Макрона, и Эрдогана, и других "миротворцев". Стоит отметить также "особый" путь Китая, который действует очень осторожно, в первую очередь в своих интересах, а по некоторым вопросам старается отложить принятие решения "на потом". Однако, в целом, "игра" КНР больше на руку Украине, чем РФ. Хотя, по большему счету, любой исход войны выгоден Китаю, исходя из среднесрочной стратегии будущего", – поясняет эксперт.

По его мнению, существенный перелом в мировоззрении Запада произошел после того, как стало известно о ситуации в многострадальеной Буче.

"Именно тогда лидеры демократических стран увидели, что Путин настроен продолжать войну. Именно тогда осознали – победив Украину, "русский мир" не остановится. И следующая "Буча" может быть уже на территории других европейских стран. Это сняло большую часть сомнений о необходимости дальнейшего снабжения Украины вооружением, а также усиления санкций в отношении РФ, – уверен Михаил Дяденко. – Определенные сомнения и опасения в рядах западной элиты еще остаются. Но их преодоление – вопрос времени. При этом важно осознать, что ввиду неоднородности элит и миллиардов, вброшенных россиянами на лоббирование своих интересов, 100% поддержки, ожидать не стоит. Но наша дипломатия продолжит работу в данном направлении. Для Украины сейчас важно, чтобы было усилено санкционное давление, особенно на сферу оборонки. Нельзя дать РФ возможности вывести из-под санкций ВПК, следует максимально усложнить производство страной-агрессором современных видов вооружений".

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