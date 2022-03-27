За 26 марта эвакуировали более 5 тысяч граждан из зон боевых действий

По данным вице-премьер-министра Ирины Верещук, в субботу, 26 марта, смогли эвакуировать более пяти тысяч граждан 10 гуманитарными коридорами. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье добрались еще 331 человек и еще четыре тысячи мариупольцев, которые раньше находились в Бердянске и не могли выехать в Запорожье. Эвакуировали из Бердянска граждан 48 автобусов из Запорожья, Днепра, Кропивницкого и еще в город прибыли пять автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области. В Бердянске автомобили мариупольцев бесплатно дозаправляются, людям оказывают помощь в гуманитарных штабах.



В больницу в Запорожье смогли доставить скорыми двоих тяжело раненых детей и одного младенца, у которого была пневмония. Врачи оказывают им помощь.

Через Васильевку оккупанты не пропустили автобусы и частные автомобили мариупольцев. 27 марта продолжатся переговоры по эвакуации этих граждан, сообщила министр.



В Киевской области были эвакуированы люди из села Плесецкого в Фастов, а также сел: Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки — в Белую Церковь — 289 человек. Из Бородянки вывезли в Белую Церковь 62 человека.

В Луганской области из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Горного, Нижнего эвакуировано 526 человек. В эти города было передано 80 тонн гуманитарной помощи (консервы, крупы, мука, мясо).

Как сообщал портал, город в Сумской области освободили от оккупантов. Силами 93 бригады "Холодний яр" был освобожден от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области. Об этом сообщили украинские бойцы на своей странице в социальной сети Facebook.

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