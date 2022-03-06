За 11 дней войны с российскими оккупантами погибли 6 медиков

По состоянию на 6 марта обстрелами российских войск было повреждено уже 16 больниц, также погибли шесть медиков и 18 медицинских работников ранены. Об этом свидетельствуют данные Украинского центра здравоохранения (УЦОЗ).

Оккупанты снарядами разбомбили медучреждения Донецкой области в Угледаре, Волновахе, Мариуполе, селе Времен Яр, Луганской области (в Лисичанске), Киевской (селе Бузова), Запорожской (в Мелитополе, селе Васильковка), больнице в Киеве, Житомире, Чернигове и Харькове.

Также были обстреляны три роддома (в селе Бузова, городах Мариуполь и Житомир). Тогда пострадавших не было ни среди медиков, ни среди пациентов. Оккупанты семь раз обстреливали бригады скорой помощи, погибли четверо перевозивших там больных медиков. Такие обстрелы произошли в Сумской, Киевской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях.

"Россия намеренно провоцирует гуманитарный кризис в Украине. Бомбардировка частных домов, школ, больниц не имеет никакого военного обоснования. Гуманитарная катастрофа – это часть гибридной войны со стороны россии", – объяснил соучредитель УЦОЗ Павел Ковтонюк.

Страдают от обстрелов медицинские учреждения в Харькове. Обстреляна городская больница №3, Областная детская больница, Центр переливания крови. Также ранения получили шесть харьковских медиков.

Правительство и Минздрав продолжает снабжать больницы необходимыми медикаментами. С начала войны в учреждения здравоохранения в разные уголки Украины уже доставлено более 400 тонн медикаментов и медицинских средств на общую сумму более 6,5 миллиона долларов

Как сообщал портал, в случае возникновения химических аварий населению следует помнить, что делать. Химическая авария возникает при нарушении технологических процессов, повреждении хранилищ, емкостей, трубопроводов. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.