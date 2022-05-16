Южная Корея готова помочь КНДР справиться с пандемией COVID-19

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Нарожный Дмитрий
Руководство
Южной Кореи может предоставить помощь Северной Корее в борьбе со вспышкой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Если власти КНДР согласятся, Сеул передаст Пхеньяну необходимую помощь в борьбе с COVID-19
Об этом заявил президент
Южной Кореи Юн Сок Ель. По его словам, Южная Корея готова отправить вакцины и
другие необходимые материалы, если Пхеньян согласится принять их, передает "Ренхап".
"Мы не должны
сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который
подвергается угрозе коронавируса", – сообщил Юн Сок Ель в Национальном
собрании.
Глава государства отметил,
что если северокорейские власти согласятся, Южная Корея предоставит в КНДР
медикаменты, а также вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и
медицинский персонал.
Как информирует издание,
по состоянию на 15 мая, в Корейской народной демократической республике было
зарегистрировано восемь новых смертельных случаев, вызванными осложнениями,
которые связаны с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19.
По данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического командования, которое публикует ЦТАК (Корейское центральное информационное агентство – "Комментарии"), с за сутки количество пациентов с повышенной температурой в КНДР увеличилось на 392 тысяч 920 человек. При этом, более 152 тысяч 600 человек выздоровели.
Напомним, ранее власти
КНДР заверяли, что за время пандемии коронавируса в мире у них не было ни
одного случая covid-19.
Перед этим, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Северной Корее был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в феврале 2020 года.
В то же время, глава КНДР Ким Чен Ын тогда заявлял, что в Северной Корее не было коронавируса, так как власти якобы предотвратили его распространение.
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