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Южная Корея готова помочь КНДР справиться с пандемией COVID-19

Южная Корея готова отправить вакцины и другие необходимые материалы, если официальный Пхеньян не будет против

сегодня, 09:40
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Руководство Южной Кореи может предоставить помощь Северной Корее в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Южная Корея готова помочь КНДР справиться с пандемией COVID-19

Если власти КНДР согласятся, Сеул передаст Пхеньяну необходимую помощь в борьбе с COVID-19

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. По его словам, Южная Корея готова отправить вакцины и другие необходимые материалы, если Пхеньян согласится принять их, передает "Ренхап".

"Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса", – сообщил Юн Сок Ель в Национальном собрании.

Глава государства отметил, что если северокорейские власти согласятся, Южная Корея предоставит в КНДР медикаменты, а также вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал.

Как информирует издание, по состоянию на 15 мая, в Корейской народной демократической республике было зарегистрировано восемь новых смертельных случаев, вызванными осложнениями, которые связаны с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического командования, которое публикует ЦТАК (Корейское центральное информационное агентство – "Комментарии"), с за сутки количество пациентов с повышенной температурой в КНДР увеличилось на 392 тысяч 920 человек. При этом, более 152 тысяч 600 человек выздоровели.

Напомним, ранее власти КНДР заверяли, что за время пандемии коронавируса в мире у них не было ни одного случая covid-19.

Перед этим, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Северной Корее был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в феврале 2020 года.

В то же время, глава КНДР Ким Чен Ын тогда заявлял, что в Северной Корее не было коронавируса, так как власти якобы предотвратили его распространение.







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Источник: https://ru.interfax.com.ua/
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