Юсупов: мир сам себя приближает к катастрофе – перегрев планеты будет опаснее коронавируса

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Кравцев Сергей
В Нью-Йорке состоялась 76-я сессия Генассамблеи ООН: генсек Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году; Си Цзиньпин заявил, что Китай воздержится от новых зарубежных проектов по угольной энергетике; а Джо Байден пообещал удвоить финансовую помощь бедным странам для борьбы с климатическим кризисом. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Генассамблея ООН Фото: фейсбук Александра Юсупова
Он добавляет, при этом геополитическая конкуренция только лишь усиливается, растет неравенство в уровне доходов, авторитаризм становится все более распространенным, а продолжающаяся борьба с COVID-19 показывает неспособность международного сообщества действовать как единое целое даже в момент общей беды. Украинский президент Владимир Зеленский, чье обращение к другим участникам Генассамблеи информагентство The Associated Press назвало "ярким", может и было слишком резким, но без сомнений задало верный вопрос: "В контексте постоянных разговоров о продовольственном кризисе интересно, неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду [как делили вакцины]?". Мир сам себя приближает к катастрофе.
Читайте также на портале "Комментарии" мнение Александра Юсупова – Кремль организовал наименее свободные выборы в истории РФ.
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