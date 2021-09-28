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Юсупов: мир сам себя приближает к катастрофе – перегрев планеты будет опаснее коронавируса

Климатические изменения могут нанести серьезный вред планете

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей

В Нью-Йорке состоялась 76-я сессия Генассамблеи ООН: генсек Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году; Си Цзиньпин заявил, что Китай воздержится от новых зарубежных проектов по угольной энергетике; а Джо Байден пообещал удвоить финансовую помощь бедным странам для борьбы с климатическим кризисом. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Юсупов: мир сам себя приближает к катастрофе – перегрев планеты будет опаснее коронавируса

Генассамблея ООН Фото: фейсбук Александра Юсупова

"Тема изменения климата стала главной в этом году. А как же продолжение пандемии? В отличие от распространения коронавируса перегрев планеты может вызвать непредсказуемые катастрофические последствия, угрожающие существованию человечества. Об этом говорится в сентябрьском докладе ООН, где, помимо прочего, утверждается, что "сегодня число регистрируемых погодных катаклизмов в пять раз выше, чем в 1970-м году, и обходятся они в семь раз дороже". Несмотря на такие пугающие прогнозы государства неохотно сотрудничают в этой сфере, и поэтому глобальная температура движется к повышению на 2,7 градуса вместо 1,5 – рекомендованных учеными", – отметил эксперт.

Он добавляет, при этом геополитическая конкуренция только лишь усиливается, растет неравенство в уровне доходов, авторитаризм становится все более распространенным, а продолжающаяся борьба с COVID-19 показывает неспособность международного сообщества действовать как единое целое даже в момент общей беды. Украинский президент Владимир Зеленский, чье обращение к другим участникам Генассамблеи информагентство The Associated Press назвало "ярким", может и было слишком резким, но без сомнений задало верный вопрос: "В контексте постоянных разговоров о продовольственном кризисе интересно, неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду [как делили вакцины]?". Мир сам себя приближает к катастрофе.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Александра Юсупова – Кремль организовал наименее свободные выборы в истории РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/oyusupov/posts/391397799234088
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