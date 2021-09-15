Юсупов: Кремль создал новую проблему, которая ударит по Киеву не только экономически, но и политически

Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. Причин этого несколько, включая высокую цену на газ в Азии и погоду в Европе, но ключевой скорее являются действия Газпрома, который в течение последних месяцев максимально ограничивает поставки газа в ЕС по украинским и польским газопроводах из-за чего хранилища остаются малозаповненимы накануне отопительного сезона. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и политический обозреватель Михаил Юсупов.

Газовая плита Фото из открытых источников

Он отмечает, цель была ясна с самого сначала – нажать на Германию и Евросоюз, чтобы там быстрее приняли решение о введении "Северного потока-2" в эксплуатацию, после чего поставки российского газа должны увеличатся, а цена уменьшится. Но активного противодействия агрессивной тактике Кремля не наблюдается. Брюссель мог бы уже хотя бы открыть антимонопольное расследование против Газпрома, однако и этого еще не было сделано.

Юсупов отмечает, поэтому резкий рост расходов бизнеса на электроэнергию и подорожание товаров, особенно в Украине, является неизбежным и это еще одна большая искусственно созданная Кремлем проблема, которая ударит по Киеву не только экономически, но и политически, ведь украинцы очень чувствительны к таким проблемам. Между тем Германия приближается к парламентским выборам, которые вполне могут закончится неделями или даже месяцами переговоров о новом коалиционном правительстве, как это было в 2017-18-х годах, что увеличивает Москве пространство для маневров.

"А что же будет с обещанием Берлина Вашингтона относительно попытки сохранить статус Киева как транзитера? Сегодня, когда Германия сама себя не защищает от российского энергетического давления, а также кибератак, очень слабо верится в ее способность заставить Россию продолжить с Украиной контракт о транзите газа", – написал Михаил Юсупов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Банковая предлагает включить вопрос "Северного потока-2" в "нормандские" переговоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!