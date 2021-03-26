Юристы LCF "минировали" суд в пользу Жеваго

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал за 850 млн грн пул кредитов АО "ДЕЛЬТА БАНК", ОАО "КБ "Надра", АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ". Основным активом, включенным в пул, была задолженность по кредитам ЧАО "РОСАВА", разыскиваемого правоохранительными органами Украины Константина Жеваго. Это стало самой дорогой покупкой лота за всю историю продажи проблемных активов в Украине. А 25 марта в Апелляционном суде Киева состоялось слушание — оспаривалось решение Хозяйственного суда Киева, которое поставило под вопрос возвращение денег пострадавшим вкладчикам. Об этом сообщает журналист Кирилл Сазонов, передает Цензор.нет.

Суд - фото из открытых источников

Так, государство направило деньги на расчеты с кредиторами, но Хозяйственный суд Киева признал торги недействительными. Это была первая инстанция, и Константин Жеваго с помощью юридической компании LCF пытался закрепить отмену торгов в Апелляционном суде. Если бы все сложилось, это привело бы к ущербу в 35 млн. долларов и имело огромные негативные последствия для инвестиционного климата Украины.



Сам Жеваго находится в розыске и не может присутствовать на слушании суда. Его интересы представляют юристы компании LCF, управляющим партнером которой является Анна Огренчук, жена Андрея Довбенко, которого СМИ связывают с беглым олигархом Курченко и экс-главой ОП Андреем Богданом.

Как пишут СМИ, именно Богдан договорился з Жеваго "решить" это дело в суде. Тогда поступило сообщение о минировании здания. Инсайдеры в суде подозревают, что минирование — это дело рук юристов LCF.

С опозданием, но суд все равно состоялся. Фейковые минеры своего не добились, судьи не поддались давлению и спасли ФГВФЛ, а вместе с ним и банковскую систему.

Источник: https://censor.net/ru/b3255742





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