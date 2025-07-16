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Юристы: Информация о застройке «Осокорковских лук» не соответствует действительности

Еще в 2019 году Киевский городской совет предоставил соседним с застройкой участкам статус ландшафтного заказчика

16 июля 2025, 11:40
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Клименко Елена

В СМИ появились материалы, что компания Stolitsa Group планирует строить транспортную развязку на территории заказника "Осокорковские луга" в Киеве и судится за это право. Впрочем, юридическая компания, сопровождающая дело в суде, отмечает, что эта информация не соответствует действительности, сообщает "Апостроф".

Юристы: Информация о застройке «Осокорковских лук» не соответствует действительности

Фото: из открытых источников

Иск, вокруг которого разворачивается дискуссия, подала не Stolitsa Group, а компания "Контактбудсервис", еще в 2005 году получившая в аренду земельные участки в Дарницком районе на основании решения Киевсовета для реализации жилищно-социальной застройки. Участки, арендуемые ООО "Контактбудсервис", не являются предметом судебного разбирательства, а находятся рядом с ними.

Еще в 2019 году Киевский городской совет предоставил соседним с застройкой участкам статус ландшафтного заказчика. Однако, вопреки градостроительной документации и установленной процедуре, не определила границы данного заказника в натуре.

Это создало коллизию с пределами нового жилищного комплекса , ландшафтного заказника и транспортной развязки (проспект Петра Григоренко), которая должна идти между этими территориями и заблокировала выполнение проекта по строительству продолжения проспекта Григоренко, который был предусмотрен в детальном плане территории еще в 2009 году и позже в 2021 году.

Юристы подчеркивают: в иске речь не идет об отмене природоохранного статуса, а о приведении решений Киевсовета в соответствие с законодательством и защите прав законного арендатора на определение границ участков. "Контактбудсервис" действует на законных основаниях и имеет все необходимые разрешения, включая градостроительные условия и разрешение на строительство от ГАСИ.

Относительно транспортной развязки она действительно предусмотрена в планах КГГА, однако "Контактбудсервис" не является заказчиком этого проекта и не имеет никакого отношения к его реализации. Именно поэтому заявления о планах застройки заказника являются манипуляцией.

В связи с распространением искаженных фактов юристы не исключают подачи исков в СМИ, которые разместили недостоверные данные и нанесли ущерб деловой репутации компании.

Со своей стороны инвесторы банка "Аркада" опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что строительство проспекта Григоренко является проектом общегосударственного масштаба, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру в Киеве. Кроме того, реализация данного проекта чрезвычайно важна для строительства нового находящегося рядом ЖК "Н2О".

Строительство проспекта Григоренко является проектом общегосударственного масштаба, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру в Киеве. Кроме того, реализация данного проекта чрезвычайно важна для строительства нового находящегося рядом ЖК "Н2 О" .

В свою очередь, строительство ЖК "Н2О" является критически важным для выполнения Меморандума от 07.04.2021 года по достройке объектов Аркады, ведь без строительства ЖК "Н2О" невозможно выполнение Меморандума от 07.04.2021 года о достройке объектов "Патрика" и "Патрика" озерах" ( ЖК " H2O " ).

"Мы и дальше будем активно защищать права 11 000 семей инвесторов Аркады и будем информировать о ходе рассмотрения этих дел. Считаем необходимым, чтобы рассмотрение судебных дел по данному вопросу было проведено на основании Закона, без каких-либо манипуляций, постороннего влияния и с учетом позиций всех сторон", – говорится в заявлении.

Отдельно отметим, что в 2021 году был подписан Меморандум о достройке жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" (ЖК "H2O"), объединивший 12 сторон, в том числе представителей власти, Stolitsa Group и инвесторов.

Юристы выражают надежду, что привлечение Офиса Генерального прокурора к рассмотрению дела свидетельствует о готовности государства встать на защиту прав инвесторов и проконтролировать исполнение обязательств, зафиксированных в Меморандуме.



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