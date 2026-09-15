Юные танцовщики из Турьих Ремет представили Закарпатье на фестивале в Северной Македонии

Ансамбль танца "Турьянская долина" из села Турьи Реметы в Закарпатье вернулся из Северной Македонии, где вместе с коллективами из еще семи стран выступил на международном фольклорном фестивале. Поездку юных танцовщиков профинансировал Константин Рязанцев – один из инвесторов строительства ветроэлектростанции в общине.

Танцовщики из Турьих Ремет представили Закарпатье в Северной Македонии

Приглашение на фестиваль коллектив получил благодаря выступлению в соседней общине: "Турьянская долина" увидели гости из Македонии на праздновании Дня города Перечин. Предложение было, но практическая реализация поездки упиралась в финансирование транспортных расходов. Вопрос разрешился после встречи инвестора с главой Турье-Реметовской общины Надеждой Девицкой и руководителем ансамбля Эдуардом Вороничем, во время которой Константин Рязанцев согласился взять все расходы на себя.

"Дети увидят другую страну, получат новый опыт и покажут миру украинскую культуру и закарпатские традиции. Я рад, что могу в этом помочь", — говорил меценат накануне выезда.

Перед путешествием он посетил репетиции ансамбля, пообщался с его участниками и узнал больше о подготовке к поездке. Эдуард Воронич, руководитель коллектива, тогда заметил: такие выезды, прежде всего, показывают, что творчество закарпатских детей интересно не только своему зрителю — родителям и односельчанам, но и за рубежом.

В Северной Македонии закарпатский коллектив выступал на одной сцене с фольклорными группами еще из семи стран. По словам руководителя ансамбля, украинская делегация принималась с открытостью.

"Нас встретили очень тепло и дружественно, с большим уважением — и к детям, и к ансамблю, и чувствовалось, что в Украине. Они рассказывали о своей стране, о том, что многие помогают нашим Вооруженным силам, в частности, гуманитарной помощью. И это было очень приятно и ответственно — выступить хорошо, представить свой регион Закарпатья и страну", — рассказал руководитель ансамбля.

После возвращения детей меценат приехал в Турьих Ремет еще раз – на этот раз, чтобы лично услышать их впечатления.

"Они выступили на фестивале, показали нашу украинскую культуру. Когда видишь их эмоции по возвращении, понимаешь, что эту поездку точно стоило поддержать", — сказал Константин Рязанцев.

Руководитель коллектива отмечает, что значение такой поддержки выходит далеко за пределы самого выступления.

"Речь не о том, что мы просто уехали, выступили и показали, какие у нас хорошие костюмы. Константин Рязанцев открыл детям страну и границы, помог ансамблю показать свой талант, расширил кругозор", — говорит Эдуард Воронич.

Системная поддержка общества

Для недавно отметившей 25-летие "Турьянской долины" поддержка инвесторов и меценатов уже не первый год становится частью развития. В прошлом году при содействии УК "Ветряные парки Украины", которая планирует установить в регионе 30 ветротурбин общей мощностью 156 МВт, для коллектива сшили новые сценические костюмы для выполнения гопака.

Теперь поддержку детского коллектива уже на уровне частной инициативы продолжил один из инвесторов проекта ВЭС на горной долине Руна. Для юных танцовщиков это стала возможность не только выступить за границей, но получить новый опыт и представить украинскую культуру международной аудитории. "Убеждены, наши дети будут, как всегда, лучшие", — отметила председатель Турье-Реметовской общины Надежда Девицкая.