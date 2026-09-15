logo_ukra

BTC/USD

75634

ETH/USD

2400.38

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії
commentss НОВИНИ Всі новини

Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії

Ансамбль «Тур'янська долина» з Закарпаття представив Україну на міжнародному фестивалі у Північній Македонії.

15 вересня 2026, 19:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ансамбль танцю "Тур'янська долина" із села Тур'ї Ремети на Закарпатті повернувся з Північної Македонії, де разом із колективами  із ще семи країн виступив на міжнародному фольклорному фестивалі. Поїздку юних танцівників профінансував Костянтин Рязанцев — один з інвесторів будівництва вітроелектростанції в громаді. 

Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії

Танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття у Північній Македонії

Запрошення на фестиваль колектив отримав завдяки виступу в сусідній громаді: "Тур'янську долину" побачили гості з Македонії на святкуванні Дня міста Перечин. Пропозиція була, але практична реалізація поїздки — впиралася у фінансування транспортних витрат. Питання вирішилося після зустрічі інвестора з головою Тур'є-Реметівської громади Надією Девіцькою та керівником ансамблю Едуардом Вороничем, під час якої Костянтин Рязанцев погодився взяти усі витрати на себе.

Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії - фото 2

"Діти побачать іншу країну, отримають новий досвід і покажуть світу українську культуру і закарпатські традиції. Я радий, що в цьому можу допомогти", — говорив меценат напередодні виїзду.

Перед подорожжю він побував на репетиціях ансамблю, поспілкувався з його учасниками та дізнався більше про підготовку до поїздки. Едуард Воронич, керівник колективу, тоді зауважив: такі виїзди передусім показують, що творчість закарпатських дітей цікава не лише своєму глядачеві — батькам та односельцям, а й за кордоном.

У Північній Македонії закарпатський колектив виступав на одній сцені з фольклорними гуртами ще з семи країн. За словами керівника ансамблю, українську делегацію приймали з відкритістю.

Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії - фото 2

 "Нас зустріли надзвичайно тепло і дружньо, з великою повагою — і до дітей, і до ансамблю, і відчувалося, що до України. Вони розповідали про свою країну, про те, що багато допомагають нашим Збройним силам, зокрема гуманітарною допомогою. І це було надзвичайно приємно й відповідально — виступити гарно, представити свій регіон Закарпаття і країну", — розповів керівник ансамблю.

Після повернення дітей  меценат приїхав до Тур'їх Ремет ще раз — цього разу, щоб особисто почути їхні враження.

"Вони виступили на фестивалі, показали нашу українську культуру. Коли бачиш їхні емоції після повернення, розумієш, що цю поїздку точно варто було підтримати", — сказав Костянтин Рязанцев.

Керівник колективу наголошує, що значення такої підтримки виходить далеко за межі самого виступу.

"Мова не про те, що ми просто поїхали, виступили й показали, які в нас гарні костюми. Костянтин Рязанцев відкрив дітям країну і межі, допоміг ансамблю показати свій талант, розширив їхній кругозір", — каже Едуард Воронич.

Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії - фото 2

Системна підтримка громади

Для "Тур'янської долини", яка нещодавно відзначила 25-річчя, підтримка інвесторів і меценатів уже не перший рік стає частиною розвитку. Торік за сприяння УК "Вітряні парки України", яка планує встановити в регіоні 30 вітротурбін загальною потужністю 156 МВт, для колективу пошили нові сценічні костюми для виконання гопака. 

Тепер підтримку дитячого колективу уже на рівні приватної ініціативи продовжив один з інвесторів проєкту ВЕС на полонині Руна. Для юних танцівників це стала можливість не лише виступити за кордоном, а й отримати новий досвід та представити українську культуру міжнародній аудиторії. "Переконані, наші діти будуть, як завжди, найкращі", — зазначила голова Тур’є-Реметівської громади Надія Девіцька.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини