Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії

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Slava Kot
Ансамбль танцю "Тур'янська долина" із села Тур'ї Ремети на Закарпатті повернувся з Північної Македонії, де разом із колективами із ще семи країн виступив на міжнародному фольклорному фестивалі. Поїздку юних танцівників профінансував Костянтин Рязанцев — один з інвесторів будівництва вітроелектростанції в громаді.
Танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття у Північній Македонії
Запрошення на фестиваль колектив отримав завдяки виступу в сусідній громаді: "Тур'янську долину" побачили гості з Македонії на святкуванні Дня міста Перечин. Пропозиція була, але практична реалізація поїздки — впиралася у фінансування транспортних витрат. Питання вирішилося після зустрічі інвестора з головою Тур'є-Реметівської громади Надією Девіцькою та керівником ансамблю Едуардом Вороничем, під час якої Костянтин Рязанцев погодився взяти усі витрати на себе.
Перед подорожжю він побував на репетиціях ансамблю, поспілкувався з його учасниками та дізнався більше про підготовку до поїздки. Едуард Воронич, керівник колективу, тоді зауважив: такі виїзди передусім показують, що творчість закарпатських дітей цікава не лише своєму глядачеві — батькам та односельцям, а й за кордоном.
У Північній Македонії закарпатський колектив виступав на одній сцені з фольклорними гуртами ще з семи країн. За словами керівника ансамблю, українську делегацію приймали з відкритістю.
Після повернення дітей меценат приїхав до Тур'їх Ремет ще раз — цього разу, щоб особисто почути їхні враження.
Керівник колективу наголошує, що значення такої підтримки виходить далеко за межі самого виступу.
Для "Тур'янської долини", яка нещодавно відзначила 25-річчя, підтримка інвесторів і меценатів уже не перший рік стає частиною розвитку. Торік за сприяння УК "Вітряні парки України", яка планує встановити в регіоні 30 вітротурбін загальною потужністю 156 МВт, для колективу пошили нові сценічні костюми для виконання гопака.
Тепер підтримку дитячого колективу уже на рівні приватної ініціативи продовжив один з інвесторів проєкту ВЕС на полонині Руна. Для юних танцівників це стала можливість не лише виступити за кордоном, а й отримати новий досвід та представити українську культуру міжнародній аудиторії. "Переконані, наші діти будуть, як завжди, найкращі", — зазначила голова Тур’є-Реметівської громади Надія Девіцька.