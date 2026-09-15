Юні танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття на фестивалі у Північній Македонії

Ансамбль танцю "Тур'янська долина" із села Тур'ї Ремети на Закарпатті повернувся з Північної Македонії, де разом із колективами із ще семи країн виступив на міжнародному фольклорному фестивалі. Поїздку юних танцівників профінансував Костянтин Рязанцев — один з інвесторів будівництва вітроелектростанції в громаді.

Танцівники з Тур'їх Ремет представили Закарпаття у Північній Македонії

Запрошення на фестиваль колектив отримав завдяки виступу в сусідній громаді: "Тур'янську долину" побачили гості з Македонії на святкуванні Дня міста Перечин. Пропозиція була, але практична реалізація поїздки — впиралася у фінансування транспортних витрат. Питання вирішилося після зустрічі інвестора з головою Тур'є-Реметівської громади Надією Девіцькою та керівником ансамблю Едуардом Вороничем, під час якої Костянтин Рязанцев погодився взяти усі витрати на себе.

"Діти побачать іншу країну, отримають новий досвід і покажуть світу українську культуру і закарпатські традиції. Я радий, що в цьому можу допомогти", — говорив меценат напередодні виїзду.

Перед подорожжю він побував на репетиціях ансамблю, поспілкувався з його учасниками та дізнався більше про підготовку до поїздки. Едуард Воронич, керівник колективу, тоді зауважив: такі виїзди передусім показують, що творчість закарпатських дітей цікава не лише своєму глядачеві — батькам та односельцям, а й за кордоном.

У Північній Македонії закарпатський колектив виступав на одній сцені з фольклорними гуртами ще з семи країн. За словами керівника ансамблю, українську делегацію приймали з відкритістю.

"Нас зустріли надзвичайно тепло і дружньо, з великою повагою — і до дітей, і до ансамблю, і відчувалося, що до України. Вони розповідали про свою країну, про те, що багато допомагають нашим Збройним силам, зокрема гуманітарною допомогою. І це було надзвичайно приємно й відповідально — виступити гарно, представити свій регіон Закарпаття і країну", — розповів керівник ансамблю.

Після повернення дітей меценат приїхав до Тур'їх Ремет ще раз — цього разу, щоб особисто почути їхні враження.

"Вони виступили на фестивалі, показали нашу українську культуру. Коли бачиш їхні емоції після повернення, розумієш, що цю поїздку точно варто було підтримати", — сказав Костянтин Рязанцев.

Керівник колективу наголошує, що значення такої підтримки виходить далеко за межі самого виступу.

"Мова не про те, що ми просто поїхали, виступили й показали, які в нас гарні костюми. Костянтин Рязанцев відкрив дітям країну і межі, допоміг ансамблю показати свій талант, розширив їхній кругозір", — каже Едуард Воронич.

Системна підтримка громади

Для "Тур'янської долини", яка нещодавно відзначила 25-річчя, підтримка інвесторів і меценатів уже не перший рік стає частиною розвитку. Торік за сприяння УК "Вітряні парки України", яка планує встановити в регіоні 30 вітротурбін загальною потужністю 156 МВт, для колективу пошили нові сценічні костюми для виконання гопака.

Тепер підтримку дитячого колективу уже на рівні приватної ініціативи продовжив один з інвесторів проєкту ВЕС на полонині Руна. Для юних танцівників це стала можливість не лише виступити за кордоном, а й отримати новий досвід та представити українську культуру міжнародній аудиторії. "Переконані, наші діти будуть, як завжди, найкращі", — зазначила голова Тур’є-Реметівської громади Надія Девіцька.