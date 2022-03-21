"Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя: представительство президента в АР Крым

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Козлова Альбіна
Как сообщают в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым, во временно оккупированном Крыму школьников привлекают к "юнармии", их могут использовать в войне россии против Украины. Такие данные имеет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Фото иллюстративное / Pixabay
Там подчеркнули, что для пополнения рядов оккупационной армии рассматриваются возможности привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных территорий и россии к войне против Украины. По данным разведки, министр обороны агрессора подписал соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".
В документе указано, что к участию в войне готовят потенциальный резерв юношей в возрасте 17-18 лет. При условии, что руководство агрессора пойдет на такой шаг, с территории временно оккупированного полуострова могут быть привлечены около 1800 детей "юнармии". В эту организацию детей принимают с 8 лет, она действует на территории россии и интегрирована в работу учебных заведений.
Участие детей в войне – это нарушение международного гуманитарного права. В прошлые годы прокуратура АР Крым и Региональный центр прав человека, Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Крымская правозащитная группа направляли в Офис Прокурора Международного уголовного суда два информационных сообщения с доказательствами наличия пропаганды военной службы среди детей на полуострове.
Как сообщал портал, в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление о временно оккупированных территориях Украины.
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