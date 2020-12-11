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Юг Крыма переводят на почасовое водоснабжение

Причина отключений - снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах

сегодня, 20:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Крыму обмелели два водохранилища, питающие южный берег (ЮБК) полуострова. В результате города Ялта и Алупка, а также еще 30 населенных пунктов — от Фороса до Гурзуфа — переходят с понедельника, 14 декабря, на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки, сообщает Интерфакс.

Юг Крыма переводят на почасовое водоснабжение

"Вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00", — сообщила администрация Ялты.

Причина отключений — снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

Таким образом, вода по графику вскоре будет в 32 населенных пунктах ЮБК. Именно столько их в муниципальном округе, сказали агентству в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ялты.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября. Ранее также стало известно, что Турция отказалась от российской вакцины Спутник V, так как она не соответствует лабораторным параметрам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 11 декабря, что санкции США в связи с покупкой Турцией российских ракет С-400 будут неуважением к союзнику НАТО. Курс турецкой лиры упал почти на 2% после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу будут объявлены санкции США, направленные против Управления оборонной промышленности Турции



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/740969
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