YouTube теперь без дизлайков: зачем ввели новое правило

Видеохостинг YouTube проинформировал в своем блоге, что, начиная с 10 ноября начал поэтапно скрывать количество дизлайков под видеороликами, опубликованными на ресурсе. При этом кнопку, которой обычно ставили дизлайк, пока никто не убрал. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Медуза".

YouTube. Фото: из открытых источников

Решение YouTube о том, чтобы скрыть количество дизлайков под видео возникло не спонтанно, а после проведенного анализа. Пользователям соцсети было предложено просматривать видео и ставить как лайки, так и дизлайки, но при этом количество дизлайков скрыли. Задача была узнать влияет ли на количество просмотров, если не отображается цифра дизлайков.

В ходе такого эксперимента выяснилось, из-за того, что люди не видели количество дизлайков они реже нажимали эту кнопку, даже, если видеоконтент им не понравился. В основном дизлайки ставили тем авторам видеороликов, которые имеют мало подписчиков, что говорит о том, что автор еще неопытен и начинающий. К таким авторам меньше всего доверия, следовательно, мало позитивных оценок.

При этом авторов видео никто не лишал возможности отслеживать количество, как позитивных, так и негативных отзывов. Количество дизлайков они могут просмотреть в YouTube Studio.

В YouTube подчеркивают, что их цель – дать возможность каждому человеку самовыразиться, предложить свой контент, но при этом избежать негативных оценок и негативных для себя последствий.

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