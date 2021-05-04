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YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ

Ранее телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK попали под санкции СНБО

сегодня, 17:45
Автор:

Станислав Молчанов

Журналисты крупнейшего информационного агентства Reuters попытались выяснить, на каком основании YouTube заблокировал каналы трех украинских оппозиционных СМИ: "112 Украина", NewsOne и ZIK. 

YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ

Блокировка украинских оппозиционных каналов - фото из открытых источников

В публикации говорится, что YouTube-каналы этих медиа "перестали воспроизводить свой контент, а вместо этого показывали пустой экран с сообщением о том, что канал недоступен". 

Reuters сообщает, что "YouTube не ответил на запрос о комментарии по этому поводу", но, скорее всего, "этот шаг был предпринят после нескольких недель напряженности между Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины".

Также информагентство напоминает, что "в феврале правительство Президента Владимира Зеленского при поддержке США заблокировало показ этих трех каналов на украинском телевидении, обвинив их в том, что они являются инструментами российской пропаганды и частично финансируются Россией. Правительство также попросило YouTube закрыть каналы на своей платформе".

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что "преследование телеканалов было направлено на то, чтобы заставить замолчать критику политических просчетов Зеленского", цитирует Reuters украинского оппозиционного политика.

Напомним, 24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории Украины.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" этот шаг назвали "актом расправы над свободой слова", уточнив, что "граждане остальных стран по-прежнему могут знакомиться с видеоматериалами, размещенными на этих каналах. Это является неопровержимым доказательством того, что их материалы соответствуют нормам YouTube".



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