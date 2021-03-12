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YouTube-блогеры будут платить налог Google: сколько составит сбор и когда его введут

Компания Google будет облагать доход, полученный от просмотра контента в Америке

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Американская компания Google введет налог для авторов контента на платформе YouTube. Нововведение начнет действовать уже с июня этого года. Налог будет исчисляться с того дохода, который получили авторы от просмотра видео.

YouTube-блогеры будут платить налог Google: сколько составит сбор и когда его введут

Налог для блогеров: Google введет сбор из авторов контента на YouTube. Фото: iphones.ru

Пока компания будет облагать налогом только доход, полученный от просмотра контента в Америке. Доходом считаются все средства, поступившие от суперчата, просмотров рекламы, спонсорства, подписок YouTube Premium, а также супернаклеек.

До конца мая блогерам необходимо будет подготовить налоговую информацию для Google AdSense. Размер налога составит от 0 до 30 процентов. Ставка будет зависеть от региона и страны.

Однако, если автор не предоставит данных о своем доходе, величина его налога составит до 24 процентов. Тогда будут учитываться все просмотры видео, а не только те, которые были набраны в США.

Напомним, что ранее парламент принял в первом чтении законопроект о так называемом "налоге на Google". Так, документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Предлагается, чтобы международные компании, как и отечественные, платили НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Таким образом хотят установить равные условия для украинского и зарубежного бизнеса. Согласно этому законопроекту, такие компании, как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube, Viber также будут платить налоги в Украине. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google запустила конкурента TikTok. Видео на сервисе YouTube Shorts собирают около 3,5 миллиарда просмотров. Подробнее о новинке можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210312-podatok-dlya-youtube-blogeriv-google-onovyv-pravyla-korystuvannya-servisom/
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