YouTube-блогеры будут платить налог Google: сколько составит сбор и когда его введут

Американская компания Google введет налог для авторов контента на платформе YouTube. Нововведение начнет действовать уже с июня этого года. Налог будет исчисляться с того дохода, который получили авторы от просмотра видео.

Налог для блогеров: Google введет сбор из авторов контента на YouTube. Фото: iphones.ru

Пока компания будет облагать налогом только доход, полученный от просмотра контента в Америке. Доходом считаются все средства, поступившие от суперчата, просмотров рекламы, спонсорства, подписок YouTube Premium, а также супернаклеек.

До конца мая блогерам необходимо будет подготовить налоговую информацию для Google AdSense. Размер налога составит от 0 до 30 процентов. Ставка будет зависеть от региона и страны.

Однако, если автор не предоставит данных о своем доходе, величина его налога составит до 24 процентов. Тогда будут учитываться все просмотры видео, а не только те, которые были набраны в США.

Напомним, что ранее парламент принял в первом чтении законопроект о так называемом "налоге на Google". Так, документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Предлагается, чтобы международные компании, как и отечественные, платили НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Таким образом хотят установить равные условия для украинского и зарубежного бизнеса. Согласно этому законопроекту, такие компании, как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube, Viber также будут платить налоги в Украине. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google запустила конкурента TikTok. Видео на сервисе YouTube Shorts собирают около 3,5 миллиарда просмотров. Подробнее о новинке можно прочитать в нашем материале.

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