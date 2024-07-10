Яйца по 17 грн и бронежилеты сомнительного качества: почему следствие закончилось пшиком

Высший антикоррупционный суд отпустил из СИЗО бывшего временно исполняющего обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Речь именно о том должностном лице, которое во времена министра обороны Резникова непосредственно подписывало контракты на яйца по 17 грн и сомнительного качества бронежилеты и куртки. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщает редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Раньше ВАКС так же отпустил Лиева, того, что слил полтора миллиарда на так и не полученные мины со снарядами. А САП передал его дело в Нацпол. На языке правоохранительных жестов это означает "дело гам*о, закопайте его где-то в кустах, потому что мы брезгуем". Следовательно, кажется, что со всей прошлогодней кампании по осуждению Минобороновских коррупционеров осталось отпустить только Шаповалова – который был у Резникова заместителем министра и кассиром. А потом потихоньку и окончательно прое*ать их дела, чтобы они не дай Боже не получили даже условные сроки. Потому что это выглядело бы хоть какой-то борьбой с коррупцией, и хоть исполнителям угрожало бы неотвратимостью наказания. А этого Малороссия позволить себе не может, потому что это покушение на главную скрепу. Коррупционеры должны получать не нары, а Канары. Ибо, если воров будут наказывать, то, кто же будет воровать бабки и отлистывать наверх и погонам? Это же государственный аппарат сломается, такого нельзя допускать! Хватит уже того, что министра обороны после отставки не назначили послом в Европу, мучается бедняжка в полурукопожатных кругах", – написал Юрий Николов.

Он добавляет, самое интересное, что потом у украинцев возникает удивление, почему западные партнеры не спешат брать нас в НАТО, постоянно намекая на коррупцию, а у нас же на самом деле коррупционеры уже все уехали. Даже СИЗО уже пустое, вот еще малось времени – и не будет никого.

"Какого… ты раздуваешь русское ипсо, соросня упорная. Ермак сказал, что все норм, то завали…. Не трогай единство вокруг президента. Малороссия – это лучше, чем прогибание под дерьмократов с их прихотями. Мы суверенны и самостоятельны. Так победим!", – резюмировал Николов.

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