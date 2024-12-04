Яйца дороже кофе: почему некоторые продукты выросли в цене на 109%

Война в Украине не только изменила жизнь каждого, но существенно повлияла на экономику. Продукты питания, лекарства, транспорт и другие услуги подорожали до рекордных уровней. Яйца сейчас стоят около 80 гривен за десяток, масло – 100-120 гривен за упаковку, а 350 г кисломолочного сыра обойдутся в 85 гривен. Аналитики называют две главные предпосылки роста цен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Радио Свобода.

Как выросли цены в Украине за время войны

Экономист Олег Пендзин объясняет, что прошлый год был неурожайным, что и стало ключевым фактором удорожания.

"Мы собрали на 30% меньше картофеля. Соответственно, что картофель пошел вверх. 70% стоимости яйца – это комбикорм, кукуруза. Мы собрали минус 10 миллионов тонн зерновых. Надо понимать, что это не могло не отразиться на стоимости", – отметил Олег Пендзин.

Разрушение энергетической инфраструктуры также повлекло за собой значительные затраты для бизнеса. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE Украина, отмечает:

"Электроэнергия от генераторов стоит в десятки раз больше обычной. Эти расходы предприятия вынуждены закладывать в цену товаров, и это оказывает сильное влияние на конечную стоимость".

Среди продуктов питания больше выросли в цене фрукты – на 109,8%. Меньше всего подорожали пищевые масла (кроме оливкового), всего на 6,7%. Цены на продукты питания и напитки повысились на 50,8%, транспорт – на 57,1%, образование – на 38,4%, а связь – на 20,8%.

Специалисты предостерегают, что цены на продукты и услуги могут расти и в следующем году. Энергетические проблемы и аграрные вызовы остаются актуальными, а их решение требует времени и ресурсов.

Напомним, что испорченные продукты больше не станут неприятным сюрпризом. Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок, по которому украинцы смогут быстро и без проблем вернуть опасные или непригодные пищевые товары. Отныне есть четкие сроки для возврата или замены, которые зависят от типа продукта: от 1 до 14 дней.