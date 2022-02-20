Ядерная сделка Ирана: почему после Будапештского меморандума – это слова на ветер

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что “сейчас настал момент истины”, чтобы определить, можно ли урегулировать ядерную сделку Ирана 2015 года с мировыми державами. Действительно ли есть такой шанс? Почему это важно? Может ли это как-то отразиться на Украине, поднявшей тему Будапештского меморандума? Портал "Комментарии", с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран. Фото: из открытых источников

Тегеран ранее показывал зубы – а теперь демонстрирует, что он готов к конструктивному диалогу

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула напоминает, что нераспространение ядерного оружия – один из ключевых элементов современного мирового порядка. Поэтому не удивительно, что данной проблеме уделяется особая роль в международных отношениях. Особенно если речь идет о государствах, которые – если отталкиваться от их позиционирования и поведения на международной арене – действительно могут быть готовы применить данное вооружение в случае его разработки.

"Иран, который открыто декларирует враждебные намерения в отношении Израиля, а также занимает резкую антиамериканскую позицию, и управляется радикальным религиозным режимом, в этом отношении с точки зрения Вашингтона представляет особую угрозу. Именно поэтому американцы не слишком верят в декларируемые иранцами мирные намерения относительно иранской ядерной программы. Поэтому очень важно обеспечить четкие гарантии, которые не позволят Ирану создать ядерное оружие. По мнению Вашингтона, этого можно достичь за счет нового соглашения с Тегераном, которое бы улучшало достигнутые в 2015 году договоренности, отвергнутые в 2018 году Дональдом Трампом как невыгодные и излишне "проиранские". Впрочем, Иран считает иначе – он настаивает на возобновлении старого соглашения без его модификации, будучи удовлетворен его условиями", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что переговоры по этому вопросу начались почти год назад – после прихода к власти в США Джо Байдена, который пересмотрел радикальную политику своего предшественника. Они долго не давали результата – однако сейчас отмечается некоторый прогресс, о котором и говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Что бы ни заявляли в Иране, насколько бы непоколебимую позицию не демонстрировали – в конце концов, иранскому руководству необходимо решить данный вопрос. Экономика страны серьезно страдает от восстановленных Трампом санкций. Возобновление работ на ядерных объектах в нарушение условий сделки 2015 года, реализованное в качестве ответных мер на санкции, приблизило Иран к получению ядерного оружия. Иранцы поднимали ставки, используя перспективу получения ядерного оружия в качестве повода для шантажа. Сейчас приближается точка невозврата, за которой либо станет очевиден блеф с их стороны, либо они действительно сделают последние шаги к статусу ядерного государства", – приводит расклад Николай Замикула.

Однако, акцентирует он, в Тегеране должны понимать, что в последнем случае Иран окончательно подорвет свою репутацию на Западе – не только в США, но и в Европе, которая воспринимается как важный и перспективный экономический партнер.

"Вероятно, сужение поля для маневров и создает перспективы для выработки решения, – продолжает эксперт. – Об этом говорят, как американские, так и иранские представители. Тегеран старается продемонстрировать свою конструктивную позицию международному сообществу – о чем свидетельствует готовность провести обмен пленными/заключенными, если американцы будут готовы разблокировать иранские экономические активы. Хотя министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявляет, что этот вопрос имеет гуманитарный характер и не касается переговоров о ядерной сделке, его стоит рассматривать как составляющую часть всего американо-иранского переговорного процесса. Выступая с подобными инициативами, Иран делает намеки о своей позиции. Декларируемая готовность к обмену – такой же сигнал, как и демонстративная интенсификация ядерной программы. Тегеран ранее показывал зубы – а теперь демонстрирует, что не все потеряно в дипломатическом процессе, и он готов к конструктивному диалогу".

Впрочем, в открытую Иран не отказывается от своих позиций по вопросу ядерной сделки, считает эксперт. Так что в отношении ее перспектив нас могут ожидать разные сюрпризы.

Для Украины, отмечает Николай Замикула, данный вопрос важен, в первую очередь, как еще один дестабилизатор системы международных отношений, отвлекающий внимание США от проблемы российской агрессии в Восточной Европе.

"Также стоит учитывать, что иранская проблема создает предпосылки для американо-российского диалога – и используется российскими агентами влияния для адвокации идеи о нормализации американо-российских отношений с целью решения актуальных проблем международной безопасности", – подчеркивает эксперт.

Отдельно, по его мнению, стоит рассмотреть не только влияние американо-иранских переговоров на современное положение Украины, но и влияние нашего государства на проблему, которую Вашингтон пытается решить.

"Украинский след в этом вопросе связан с историческим моментом – а именно отказом нашего государства от ядерного статуса в 1994 года. Эфемерность полученных Украиной по Будапештскому меморандуму гарантий сегодня становится очевидной. Это серьезный удар по самой идее нераспространения ядерного оружия, – поясняет Николай Замикула. – На украинском опыте другие государства убеждаются, что международные гарантии и заверения не спасают от агрессии. Напротив, обладание ядерным оружием существенно расширяет возможности для акторов – что видно на примере России, которая реализовывает откровенно агрессивную политику, и которую не могут призвать к порядку. Сложив два и два, можно легко прийти к выводу, что ядерный статус – единственная гарантия защиты от внешней угрозы, открывающая возможности для реализации активной внешней политики".

Наверняка, в Тегеране задумываются об этом. И это необходимо учитывать, оценивая намерения иранского руководства, акцентирует эксперт.

"Нельзя исключать, что даже после возобновления ядерного соглашения Иран не откажется от своих ядерных амбиций, продолжая скрытые разработки – просто потому, что будет видеть в этом единственную гарантию защиты своих интересов", – резюмирует Николай Замикула.

Гарантии от США не имеют никакого веса и смысла

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, оптимизм Олафа Шольца связан с тем, что руководство Ирана в определенной степени смягчило свою позицию на переговорах.

"Если изначально иранцы требовали от США отмены всех санкций в обмен на ядерную сделку, то теперь настаивают на снятии части ограничительных мер и частичную разморозку зарубежных денежных активов. Насколько это реально – будет зависеть от администрации президента США Джо Байдена. Во всяком случае, даже если он снимет часть ограничений и понаблюдает, подкрепит ли иранская сторона свои слова действиями, то ничего не потеряет. Санкции можно восстановить при необходимости", – поясняет эксперт.

Что касается Украины, то тут скорее наоборот, отмечает Георгий Кухалейшвили. Он отмечает, что вчерашняя речь президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции и заявление о возможном отказе от обязательств по Будапештскому меморандуму демонстрирует всему миру, что гарантии от США не имеют никакого веса и смысла. И что нужно хорошо подумать, прежде чем отказаться от ядерного оружия или технологий для его разработки.

"Впрочем, негативный опыт Ирана и санкции, которые тормозят развитие страны, должны быть поучительны для действующей власти. Популистские заявления, не имеющие под собой основы, портят репутацию Украины, – уверен Георгий Кухалейшвили. – Безусловно, Будапештский меморандум это ошибка потому, что США, Британия и Россия пообещали уважать нашу территориальную целостность, но не давали никаких гарантий. В то же время, в США не допустят появление еще одного порогового государства (страна, политическое и военное руководство которой приняло решение о создании собственного ядерного или другого вида оружия массового уничтожения и проводит практическую спланированную работу – прим. ред.) и задушат санкциями любого, кто это себе позволит. Иран и Северная Корея тому пример".

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