Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал особенности коммуникации с российской стороной в решении гуманитарных вопросов. Отвечая на вопрос журналистки о взаимодействии с омбудсманкой РФ на фоне кризисной ситуации в оккупированных Олешках, он отметил приоритетность практических достижений над личными эмоциями.

Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец

Чиновник отметил, что соблюдение официального тона и взаимного уважения в рамках дипломатического протокола является оправданным шагом, если это приносит реальную пользу украинским гражданам.

"Когда российская коллега тебя называет Дмитрий Валерьевич, я не вижу вообще никакой проблемы называть ее Яна Валерьевна", — объяснил Лубинец.

По его убеждению, использование дипломатического этикета является действенным инструментом, помогающим согласовывать возвращение гражданских заложников, воссоединение разведенных войной семей и проведение сложных гуманитарных миссий.

Омбудсман откровенно признал, что обществу бывает очень сложно наблюдать за подобными контактами с представителями государства-агрессора.

"Я понимаю, насколько трудно воспринимать, как украинские дипломаты общаются с российской стороной, — подчеркнул Лубинец и подчеркнул ключевую цель таких действий: — Но это делается для граждан Украины".

Уполномоченный резюмировал, что единственным и главным критерием оценки его профессиональной деятельности должны оставаться исключительно конкретные результаты, направленные на спасение и защиту людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в июле 2026 года Яна Лантратова дала интервью российскому телеканалу, где рассказывала истории о "нацистах на Донбассе", которые прикрывались колясками с младенцами, а затем выбрасывали детей.