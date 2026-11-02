«Я руководствуюсь не эмоциями, а результатом»: Лубинец объяснил, какие у него отношения в Лантратовой

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Недилько Ксения
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал особенности коммуникации с российской стороной в решении гуманитарных вопросов. Отвечая на вопрос журналистки о взаимодействии с омбудсманкой РФ на фоне кризисной ситуации в оккупированных Олешках, он отметил приоритетность практических достижений над личными эмоциями.
Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец
Чиновник отметил, что соблюдение официального тона и взаимного уважения в рамках дипломатического протокола является оправданным шагом, если это приносит реальную пользу украинским гражданам.
По его убеждению, использование дипломатического этикета является действенным инструментом, помогающим согласовывать возвращение гражданских заложников, воссоединение разведенных войной семей и проведение сложных гуманитарных миссий.
Омбудсман откровенно признал, что обществу бывает очень сложно наблюдать за подобными контактами с представителями государства-агрессора.
Уполномоченный резюмировал, что единственным и главным критерием оценки его профессиональной деятельности должны оставаться исключительно конкретные результаты, направленные на спасение и защиту людей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в июле 2026 года Яна Лантратова дала интервью российскому телеканалу, где рассказывала истории о "нацистах на Донбассе", которые прикрывались колясками с младенцами, а затем выбрасывали детей.