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«Я керую не емоціями, а результатом»: Лубінець пояснив, які у нього відносини в Лантратовою

Звертання по батькові та етикет: Дмитро Лубінець розповів, як контакти з російською стороною допомагають повертати українців

2 листопада 2026, 17:03
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Недилько Ксения

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував особливості комунікації з російською стороною під час розв'язання гуманітарних питань. Відповідаючи на запитання журналістки щодо взаємодії з омбудсманкою РФ на тлі кризової ситуації в окупованих Олешках, він наголосив на пріоритетності практичних досягнень над особистими емоціями.

«Я керую не емоціями, а результатом»: Лубінець пояснив, які у нього відносини в Лантратовою

Яна Лантратова і Дмитро Лубінець

Посадовець зазначив, що дотримання офіційного тону та взаємної поваги в межах дипломатичного протоколу є виправданим кроком, якщо це приносить реальну користь українським громадянам.

"Коли російська колега тебе називає Дмитро Валерійович, я не бачу взагалі жодної проблеми називати її Яна Валеріївна", — пояснив Лубінець.

На його переконання, використання дипломатичного етикету є дієвим інструментом, який допомагає узгоджувати повернення цивільних заручників, возз’єднання розлучених війною родин та проведення складних гуманітарних місій.

Омбудсман відверто визнав, що суспільству буває вкрай складно спостерігати за подібними контактами з представниками держави-агресора.

"Я розумію, наскільки важко сприймати, як українські дипломати спілкуються з російською стороною, — наголосив Лубінець і підкреслив ключову мету таких дій: — Але це робиться для громадян України".

Уповноважений резюмував, що єдиним і головним критерієм для оцінювання його професійної діяльності мають залишатися виключно конкретні результати, спрямовані на порятунок і захист людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у липні 2026 року Яна Лантратова дала інтерв’ю російському телеканалу, де розповідала історії про "нацистів на Донбасі", які прикривалися візочками з немовлятами, а потім викидали дітей.



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