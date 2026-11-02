«Я керую не емоціями, а результатом»: Лубінець пояснив, які у нього відносини в Лантратовою

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Недилько Ксения
Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував особливості комунікації з російською стороною під час розв'язання гуманітарних питань. Відповідаючи на запитання журналістки щодо взаємодії з омбудсманкою РФ на тлі кризової ситуації в окупованих Олешках, він наголосив на пріоритетності практичних досягнень над особистими емоціями.
Яна Лантратова і Дмитро Лубінець
Посадовець зазначив, що дотримання офіційного тону та взаємної поваги в межах дипломатичного протоколу є виправданим кроком, якщо це приносить реальну користь українським громадянам.
На його переконання, використання дипломатичного етикету є дієвим інструментом, який допомагає узгоджувати повернення цивільних заручників, возз’єднання розлучених війною родин та проведення складних гуманітарних місій.
Омбудсман відверто визнав, що суспільству буває вкрай складно спостерігати за подібними контактами з представниками держави-агресора.
Уповноважений резюмував, що єдиним і головним критерієм для оцінювання його професійної діяльності мають залишатися виключно конкретні результати, спрямовані на порятунок і захист людей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у липні 2026 року Яна Лантратова дала інтерв’ю російському телеканалу, де розповідала історії про "нацистів на Донбасі", які прикривалися візочками з немовлятами, а потім викидали дітей.