Взрыватель банкоматов хотел показать, как это делается и взлетел в воздух

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Хмільовська Інна
Полиция Нидерландов и Германии арестовала преступную группу, которая сделала видеоуроки о том, как бомбить банкоматы с помощью самодельных взрывных устройств. Один из мужчин скончался, другой получил серьезные ранения, пишет RTE.
Взрыв банкомата, фото с открытых источников
Нидерландские копы совместно с Европолом арестовали трех человек во время рейдов в районе Утрехта, Амстердама и Гааги. Троих подозреваемых экстрадируют в Германию. Остальные 6 делков арестовали в Нидерландах.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Monobank появятся собственные банкоматы: как они выглядят.т Первое в нашей стране банковское учреждение, что работает дистанционно, без отделений на местах, сообщает об очередной новации для тех украинцев, которые пользуются его банковскими услугами. Уже быстро они смогут снять наличные в новых банкоматах Моно. Об этом сообщает руководитель учреждения Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.
Напомним, что "Комментарии" информировали о скрытых возможностях приложения Monobank . В приложении Monobank есть множество полезных скрытых функций, которые необходимы небольшому проценту клиентов. Однако в банке целенаправленно не делают их явными, чтобы ресурс по-прежнему оставался легким в использовании. Одним из необходимых функций является возможность копирования номера карты в буфер обмена, если в приложении прижать ее номер.
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