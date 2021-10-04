Взрыватель банкоматов хотел показать, как это делается и взлетел в воздух

Полиция Нидерландов и Германии арестовала преступную группу, которая сделала видеоуроки о том, как бомбить банкоматы с помощью самодельных взрывных устройств. Один из мужчин скончался, другой получил серьезные ранения, пишет RTE.

Взрыв банкомата, фото с открытых источников

Жуткий инцидент произошел в голландском городе Утрехт, когда пробный подрыв банкомата сорвался в незаконном "учебном центре". Во время 18-месячной операции, направленной против банды, полиция в конце концов арестовала девять человек, связанных с не менее 15 взрывов на банкоматах в Германии, что спровоцтровало потери в сумме 2,15 млн евро

"Преступники создавали видеоуроки, которые были лично переданы другим преступникам. Главный подозреваемый, 29-летний парень, подорвал себя во время съемок учебного видео. Его 24-летнего сообщника серьезно ранили и взяли под стражу", - сказала пресс -секретарь Европола.

Нидерландские копы совместно с Европолом арестовали трех человек во время рейдов в районе Утрехта, Амстердама и Гааги. Троих подозреваемых экстрадируют в Германию. Остальные 6 делков арестовали в Нидерландах.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Monobank появятся собственные банкоматы: как они выглядят.т Первое в нашей стране банковское учреждение, что работает дистанционно, без отделений на местах, сообщает об очередной новации для тех украинцев, которые пользуются его банковскими услугами. Уже быстро они смогут снять наличные в новых банкоматах Моно. Об этом сообщает руководитель учреждения Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о скрытых возможностях приложения Monobank . В приложении Monobank есть множество полезных скрытых функций, которые необходимы небольшому проценту клиентов. Однако в банке целенаправленно не делают их явными, чтобы ресурс по-прежнему оставался легким в использовании. Одним из необходимых функций является возможность копирования номера карты в буфер обмена, если в приложении прижать ее номер.



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