Вывозил лодкой раненых бойцов из оцепления: история героического поступка украинского военного

Старший лейтенант Сергей Ткачук получил государственную награду за свой героический поступок – орден Богдана Хмельницкого III степени. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".



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Мужчина вспоминает ночь спасения раненых бойцов из оцепления на юге Украины. Сергей должен был по морю осуществить спасательную операцию и передачу оружия группировке ВСУ в деревне. Четыре часа в лодке военные добирались до места назначения. В ту ночь на море был шторм, но бойцов это не останавливало.



Прибыв на место, оружие передали, пока украинцы били артиллерией по россиянам. Однако враг заметил лодку, когда военные уже забрали раненых и уходили. Оккупанты начали целиться по ним с БМП-3, несколько снарядов пролетело очень близко к лодке. Очередной снаряд пролетел мимо, пока волна опустила лодку с военными. Таким образом им удалось добраться до берега.



Однако на этом проблемы не завершились, отойдя от берега, где стреляли оккупанты, лодка начала тонуть из-за перегруза. Военным удалось той ночью высадиться на берег дальше места назначения. Армейцы, которые могли идти, добрались до населенного пункта и вызвали на помощь поисковую бригаду. Таким образом, удалось доставить 10 раненых военных в безопасное место, о которых уже заботятся медики.



Старший лейтенант Сергей Ткачук служит в ВСУ с 2014 года, сейчас командир батальона 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как писал портал "Комментарии", сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них. Об этом сообщается в аналитических материалах Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

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