Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата по подозрению на суму 88 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) при содействии прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) объявил в розыск народного депутата Украины Сергея Шахова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Interfax.

Народный депутат Сергей Шахов. Фото из открытых источников

В ноябре 2022 года Сергей Шахов сообщил о подозрении в ложной информации о его декларировании доходов. Согласно данным САП, народный депутат не указал имущество на сумму в 88 млн гривен.

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"Указанный нардеп неоднократно без уважительных причин не был в судебных заседаниях", — говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

22 ноября ВАКС обязал Сергея Шахова уплатить сумму в 5 тыс. гривен штрафа из-за избежания судебного заседания. Далее были приняты аналогичные решения по увеличению штрафа до 10,7 тыс. гривен, однако народный депутат проигнорировал и их. Таким образом, Сергея Шахова объявили в розыск.

В заявлениях от САП не указывается имя народного депутата, однако, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Сергее Шахове, который является членом парламентской группы "Доверие". Шахов не указал в своей декларации за 2020 несколько пунктов своего имущества, в частности жилой дом, офис, участок в Киевской области и другие данные на общую сумму в 88 млн гривен.

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