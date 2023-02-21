Высший антикоррупционный суд объявил решение по экс-главе ГФС Насирову

Скандально известный в Украине Роман Насиров останется в СИЗО до 9 апреля. Высший антикоррупционный суд снова продлил срок содержания под стражей бывшего главы ГФС. Он пробудет в следственном изоляторе до 9 апреля, если не внесет 523 млн грн залога.

Роман Насиров. Фото: из открытых источников





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И пока в суде продолжают рассматривать дела, в которых замешан бывший главный налоговик Украины, похоже, в Верховной Раде решили раз и навсегда положить конец продажности высоких должностей в Украине, правда не всех, пока речь идет об руководящих должностях Таможни и Налоговой. В украинском парламенте планируют ввести открытые конкурсы на руководящие должности Таможни и Налоговой с привлечением международных экспертов (например, НАБУ, САП, НАПК). Как относитесь к этой инициативе? Какие преобразования необходимы для улучшения работы Таможни и Налоговой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



