logo

BTC/USD

19511.18

ETH/USD

1330.41

LTC/USD

53.35

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Вырастет ли для украинцев "минималка" в новом году: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Вырастет ли для украинцев "минималка" в новом году: подробности

Размер прожиточного минимума также увеличится с 1 декабря – до 2684 гривен в месяц для трудоспособных лиц

сегодня, 17:47
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В этом году увеличение так называемых социальных стандартов произойдет уже в октябре. В частности, с 1 октября 2022 повысится размер минимальной заработной платы для граждан Украины и составит 6700 тыс. грн. Но при этом, на следующий год повышение минималки не запланировано и этот размер останется устойчивым.

Вырастет ли для украинцев "минималка" в новом году: подробности

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Также нардеп рассказал о повышении других социальных стандартов для украинцев, которые состоятся в текущем году. В частности, размер минималки для украинских граждан вырастет, начиная с 1 октября, а размер прожиточного минимума увеличится в конце года – с 1 декабря (до 2684 гривен в месяц для трудоспособных лиц).

"Мы очень хотели бы повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция. Но ведь при этом у нас продолжается война, а в военное время – очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием", — пояснил глава бюджетного комитета Верховной рады.

При этом. Юрий Аристов отметил, что в казне страны на следующий год запланировано 403 млрд грн для нужд социальной защиты украинцев. При этом примерно на 233 млрд грн будет профинансирован Пенсионный фонд. Для выплат жилищно-коммунальных субсидий выделено около 38 млрд грн в рамках бюджетной программы Министерства социальной политики. Еще парламентарий проинформировал, что запланированы субвенции для образовательной сферы, нужды, касающиеся здравоохранения и средства на социальную защиту, предусмотренные для местных бюджетов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Мочим авиацией, дальнобойной артиллерией, "Хаймарсами": Арестович – о ситуации на Херсонском направлении.


 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3580426-urij-aristov-golova-budzetnogo-komitetu-vr.html
Теги:
comments

Обсуждения

4444

сегодня, 18:55

СEКС Знaкoмствa в твoем горoде: бeсплатно, анoнимно, по обoюднoмy сoгласию, пpoсто попpобуй ----- https://7l.ink/goo

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!