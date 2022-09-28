Вырастет ли для украинцев "минималка" в новом году: подробности

В этом году увеличение так называемых социальных стандартов произойдет уже в октябре. В частности, с 1 октября 2022 повысится размер минимальной заработной платы для граждан Украины и составит 6700 тыс. грн. Но при этом, на следующий год повышение минималки не запланировано и этот размер останется устойчивым.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Также нардеп рассказал о повышении других социальных стандартов для украинцев, которые состоятся в текущем году. В частности, размер минималки для украинских граждан вырастет, начиная с 1 октября, а размер прожиточного минимума увеличится в конце года – с 1 декабря (до 2684 гривен в месяц для трудоспособных лиц).

"Мы очень хотели бы повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция. Но ведь при этом у нас продолжается война, а в военное время – очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием", — пояснил глава бюджетного комитета Верховной рады.

При этом. Юрий Аристов отметил, что в казне страны на следующий год запланировано 403 млрд грн для нужд социальной защиты украинцев. При этом примерно на 233 млрд грн будет профинансирован Пенсионный фонд. Для выплат жилищно-коммунальных субсидий выделено около 38 млрд грн в рамках бюджетной программы Министерства социальной политики. Еще парламентарий проинформировал, что запланированы субвенции для образовательной сферы, нужды, касающиеся здравоохранения и средства на социальную защиту, предусмотренные для местных бюджетов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Мочим авиацией, дальнобойной артиллерией, "Хаймарсами": Арестович – о ситуации на Херсонском направлении.

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