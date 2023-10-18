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Выращен самый острый перец в мире: какова его жгучость

В Книгу рекордов Гиннеса внесли острейший в мире перец, превзошедший предварительный результат в миллион раз.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Согласно последним выводам членов Книги рекордов Гиннеса, перец X является самым острым перцом в мире. Невзрачный перец примерно в 500 раз острее халапеньо.

Выращен самый острый перец в мире: какова его жгучость

Перец X – самый острый перец в мире. Фото из открытых источников

Морщинистый зеленовато-желтый перец имеет невероятный показатель в 2,69 миллиона единиц остроты по шкале Сковилла. Это шкала жгучести, основанная на концентрации в растении капсаициноидов, химических раздражителей, делающих перец жгучим. Оказалось, что перец X обогнал предыдущего рекордсмена Carolina Reaper (каролинский жнец) примерно на миллион единиц по шкале остроты Сковилла.


Перец X вырастил Эд Карри, также стоявший за созданием Carolina Reaper. Он рассказал, что его друг послал ему несколько сортов перца чили. После экспериментов разных перцев в сочетании с перцем Carolina Reaper Карри смог вырастить самый жгучий в мире перец. Ему на это потребовалось 10 лет, ведь Carolina Reaper вошла в Книгу рекордов Гиннеса в 2013 году.

Эд Карри опубликовал видео, где он смог съесть острейший в мире перец – перец X. По словам Карри, его рот пылал после этого еще более трех часов.

Напомним, что у людей и других млекопитающих капсаицидин связывается с рецептором на нервных клетках и вызывает воспалительную реакцию организма посредством ощущения жжения. Интересно, что птицам этого рецептора не хватает, поэтому они без проблем питаются острым перцем и распространяют семена.

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