Выиграть повестку в лотерею: в Украине рассказали о справедливой мобилизации и возрасте для нее

Убийство военнослужащего ТЦК – это очередная красная линия, которую наше общество пересекло, убежден военный Юрий Касьянов. По его словам, сначала были протесты "мирных жен и матерей", нападения на ТЦК-ашников с топорами и дубинками, и я что-то не помню громких судебных процессов по этому поводу. А если не наказывают по всей строгости закона – значит, можно идти дальше, убежден военный.

Мобилизация в Украине

С другой стороны, говорит он, это все следствие провальной мобилизационной политики. По его убеждению, сама идеология и практика мобилизации нуждаются в серьезных изменениях, потому что она несправедлива и, следовательно, неэффективна.

Касьянов считает, что мобилизация должна быть максимально справедливой: на учете должны стоять все без исключения военнообязанные, с по меньшей мере 20 до 55 лет, включая тех, кто находится за границей.

"Повестки должны посылаться методом жеребьевки – как это честно сделать, могут рассказать в США, где лотерейная система мобилизации давно работает. Никаких справок о непригодности, никакой брони, никакого экономического бронирования. Пришла повестка – вот теперь, пожалуйста, иди на ВЛК, доказывай, если хочешь, что ты болен, или у тебя трое детей, или ты можешь рассчитывать на бронь", – отмечает военный.

По его мнению, окончательное решение о мобилизации военнообязанного должна принимать независимая комиссия или суд, если есть спорные вопросы, а не лично военком. То есть добавляет военный, если считает гражданин, что его незаконно мобилизуют — обращается в комиссию, которая в короткий срок, например, до 3 суток принимает решение. Если глава ТЦК считает, что гражданин "отмазывается" – тогда он также обращается в комиссию или в суд.

"И последний этап – "военная приемка": если представители воинских частей не принимают в ТЦК хромой, больной, алко- и наркозависимый контингент – тогда это уже большая проблема главы ТЦК. Если гражданин скрывается, не приходит за повесткой, уклоняется от мобилизации, тогда он автоматически заочно получает срок заключения – скажем, на 5 лет, лишается прав занимать государственные должности, голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах, и обязательно до конца войны отбывает заключение на линии фронта – в тюремных строительных батальонах, занимающихся созданием фортификаций на самых опасных участках", – говорит Касьянов.

И самое главное, по его словам, ловить и паковать таких дезертиров должны правоохранительные органы, а не военнослужащие ТЦК.

"Вот тогда все станет на свои места – в войсках станет меньше беспомощных стариков и ненужных (и даже опасных) аватаров, мобилизация станет справедливой, военнослужащие ТЦК никого не будут ловить и не упаковывать, а уклонисты все равно отправятся на передок – копать окопы. А тот, кто поднимает руку на военнослужащих, должен быть наказан самым жестоким способом по строгим законам военного времени", — подытожил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вероятность, что государство попытается наказать за уклонение – меньше процента.



