Выиграть повестку в лотерею: в Украине рассказали о справедливой мобилизации и возрасте для нее

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Ткачик Олеся
Убийство военнослужащего ТЦК – это очередная красная линия, которую наше общество пересекло, убежден военный Юрий Касьянов. По его словам, сначала были протесты "мирных жен и матерей", нападения на ТЦК-ашников с топорами и дубинками, и я что-то не помню громких судебных процессов по этому поводу. А если не наказывают по всей строгости закона – значит, можно идти дальше, убежден военный.
Мобилизация в Украине
С другой стороны, говорит он, это все следствие провальной мобилизационной политики. По его убеждению, сама идеология и практика мобилизации нуждаются в серьезных изменениях, потому что она несправедлива и, следовательно, неэффективна.
Касьянов считает, что мобилизация должна быть максимально справедливой: на учете должны стоять все без исключения военнообязанные, с по меньшей мере 20 до 55 лет, включая тех, кто находится за границей.
По его мнению, окончательное решение о мобилизации военнообязанного должна принимать независимая комиссия или суд, если есть спорные вопросы, а не лично военком. То есть добавляет военный, если считает гражданин, что его незаконно мобилизуют — обращается в комиссию, которая в короткий срок, например, до 3 суток принимает решение. Если глава ТЦК считает, что гражданин "отмазывается" – тогда он также обращается в комиссию или в суд.
И самое главное, по его словам, ловить и паковать таких дезертиров должны правоохранительные органы, а не военнослужащие ТЦК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вероятность, что государство попытается наказать за уклонение – меньше процента.
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