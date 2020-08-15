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Выходные в Украине: синоптики рассказали о потеплении и сделали штормовое предупреждение (карта)

Сегодня и завтра в некоторых областях Украины ожидаются дождь и грозы

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова
Выходные в Украине: синоптики рассказали о потеплении и сделали штормовое предупреждение (карта)

Сегодня и завтра большинство украинцев ожидает солнечная погода. Впрочем, по информации Гидрометцентра, некоторые области на западе накроет циклон (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, дожди и грозы сегодня ожидаются в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове, где столбики термометров будут показывать +24…+26. И хоть в других регионах будет солнечно, однако температура будет более низкой. К примеру, в Киеве ожидается +21…+23 градуса, как и в Полтаве и Луганске. Минимальные отметки сегодня в Сумах - от +19-ти. Чуть теплее будет в Симферополе, Днепре и Запорожье, где воздух прогреется до +25-ти. А максимум этого дня прогнозируют в Николаеве: там сегодня +25…+27 тепла.


Завтра в Украине ожидается несущественное потепление: температура будет колебаться от +22-х до +27-ми тепла. Дожди будут в вышеперечисленных западных регионах. Что же касается следующей недели, в Укргидрометцентре прогнозируют отметки до +29-ти и циклон, который охватит запад, север и частично восток страны.

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