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Выходные на "декабрьское" Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы

Во время Рождества в декабре украинцы будут иметь несколько дней

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В этом месяце у украинцев будет еще один дополнительный выходной – это празднование Рождества Христова по юлианскому календарю, 25 декабря. Как будем праздновать, будут ли у работников отработки в этот выходной день, сообщает РБК-Украина.

Выходные на "декабрьское" Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы

Украинцы будут отдыхать несколько дней (фото из открытых источников)

Важно, что праздник Рождества Христова 25 декабря отмечают верующие католической церкви, часть верующих православного вероисповедания и сторонники протестантской веры, а также лютеране и представители других конфессий.

По этой причине называть его "католическим" не совсем верно. В нашей стране этот день приобрел статус официального выходного с 2017 года.

В этом году 25 декабря выпадает на субботу, поэтому украинцы будут иметь перенос дополнительного выходного на следующий за выходными понедельник. И у всех будет отличный случай провести эти декабрьские выходные в кругу семьи.

Поэтому  выходными днями станут: 25, 26, 27 декабря. 24 декабря продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.

Важно, что последняя неделя этого года и этого месяца будет полностью рабочей, но 31 декабря, которое приходится на пятницу, продолжительность рабочего дня так же будет уменьшена. Далее с 1 по 3 января будем снова отдыхать, будем иметь новогодние выходные.

Праздник Рождества Христова, отмечаемый 25 декабря, в народе называют католическим. Но по этому календарю его отмечают верующие нескольких православных церквей. Это православные – приверженцы Константинопольской, Кипрской, Элладской, Александрийской, Болгарской, Антиохийской, Албанской, Румынской православных церквей и представители Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Следует напомнить, что "Комментарии" сообщили о  выходных днях в 2022 году.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/poyavilsya-grafik-vyhodnyh-dekabrskoe-rozhdestvo-1639662296.html
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