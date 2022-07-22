Выходные и праздники в августе 2022: будут ли украинцы дополнительно отдыхать

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Лиля Воробьева
В августе в нашей стране – главный праздник – День Независимости. Каждый год этот день является выходным, однако в этом году по причине войны выходной могут отменить. Сейчас продолжительность военного положения установлена до 23 августа .
Выходные и праздники в августе 2022 года (фото из открытых источников)
По причине военного положения дополнительные выходные были отменены во всех регионах Украины, начиная с праздника 8 марта.
Эти нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности, упомянутый закон приостановил действие статьи 73 Кодекса законов о труде, определяющей праздничные и нерабочие дни.
В выходные дни будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 августа.
Главные праздники в августе
— 1 августа – День инкассатора
- 2 августа – День аэромобильных войск
— 5 августа – Международный день светофора
— 7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
— 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины
— 9 августа — Международный день коренных народов мира
— 12 августа – Международный день молодежи
— 14 августа – Медовый Спас (Маковой), День строителя, День работников ветеринарной медицины.
— 15 августа – День археолога
- 19 августа – Яблочный Спас, День пасечника
— 21-25 августа – Курбан-байрам
— 23 августа — День Государственного Флага Украины
— 24 августа – День Независимости Украины
— 27 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика
— 28 августа – День шахтера
- 29 августа – Ореховый Спас
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что будут известно, будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. В этом году по причине военного положения в нашей стране отменены дни дополнительных выходных по случаю Пасхи и майских праздников.
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