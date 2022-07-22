Выходные и праздники в августе 2022: будут ли украинцы дополнительно отдыхать

В августе в нашей стране – главный праздник – День Независимости. Каждый год этот день является выходным, однако в этом году по причине войны выходной могут отменить. Сейчас продолжительность военного положения установлена до 23 августа .

Выходные и праздники в августе 2022 года (фото из открытых источников)

По причине военного положения дополнительные выходные были отменены во всех регионах Украины, начиная с праздника 8 марта.

Эти нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности, упомянутый закон приостановил действие статьи 73 Кодекса законов о труде, определяющей праздничные и нерабочие дни.

В выходные дни будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 августа.

Главные праздники в августе

— 1 августа – День инкассатора

- 2 августа – День аэромобильных войск

— 5 августа – Международный день светофора

— 7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

— 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины

— 9 августа — Международный день коренных народов мира

— 12 августа – Международный день молодежи

— 14 августа – Медовый Спас (Маковой), День строителя, День работников ветеринарной медицины.

— 15 августа – День археолога

- 19 августа – Яблочный Спас, День пасечника

— 21-25 августа – Курбан-байрам

— 23 августа — День Государственного Флага Украины

— 24 августа – День Независимости Украины

— 27 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика

— 28 августа – День шахтера

- 29 августа – Ореховый Спас

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что будут известно, будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. В этом году по причине военного положения в нашей стране отменены дни дополнительных выходных по случаю Пасхи и майских праздников.





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