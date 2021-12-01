Выходные и праздники декабря 2021 года: сколько дней украинцы будут отдыхать

Во время первого месяца зимы у наших соотечественников будет несколько дней выходных, связанных с любимыми праздниками. По этой причине рабочие дни будут сокращены, а времени для увлекательного досуга появится больше. Сколько будут отдыхать наши земляки и на когда будут переноситься рабочие дни между любимыми зимними праздниками, информирует РБК-Украина.

Выходные в декабре (фото из открытых источников)

В декабре насчитывается 31 день, из них 22 дня будут рабочими и еще выпадет 9 выходных.

Первые выходные декабря – это празднование католического Рождества по юлианскому календарю. Поэтому у наших земляков будет три дня, которые будут выходными как раз в канун новогодних праздников. Это –25, 26, 27 декабря. Рождество приходится на субботу, поэтому следующий понедельник также будет выходной. Отработок и перенесений рабочего дня не будет.

При этом. 24 декабря, который будет рабочим днем, будет сокращен на час. Такой же будет процедура и 31 декабря, которое придется на конец рабочей недели в этом году – на пятницу.

Что касается выходных первого зимнего месяца этого года, то они придутся на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 декабря — календарные даты месяца.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минкульте хотят отменить перенос выходных дней. В нашей стране приняли решение о прекращении практики, когда по праздникам выходные переносятся на будние дни. Пока эти новации относятся к празднованию Международного дня борьбы за права женщин и Дню труда. Министр сообщил, что еще в начале осени в министерстве обсуждали возможное новшество об окончании перенесений выходных на будни, если праздничный день выпадает в выходные. Но она будет касаться только двух государственных праздников – 8 Марта и 1 мая. Если эти даты будут выпадать в субботу или воскресенье, процедуры переноса на будний день больше не будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!