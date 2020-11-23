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Выходные и праздничные дни в декабре (календарь)

В декабре в украинцев будет три выходных дня подряд

сегодня, 11:55
Автор:

Кириєнко Анна

Настала пора, когда мы ожидаем новогоднее настроение, новые эмоции и семейные или дружеские путешествия. Чтобы знать, на какие дни можно планировать поездку или отдых, предлагаем ознакомиться с календарем праздников и государственных выходных на декабрь.

Выходные и праздничные дни в декабре (календарь)

Фото: freepik

Всего в декабре 2020 года в Украине будет 22 рабочих и девять выходных дней.

Дополнительный выходной дарит Католическое Рождество. Праздник отмечается 25 декабря и приходится на пятницу, в которую украинцы будут отдыхать.

Таким образом в граждан будет сразу три выходных дня — 25, 26 и 27 декабря. В этот период можно запланировать небольшой уик-энд.

К тому же накануне католического Рождества (24 декабря) и Нового года (31 декабря) рабочие дни будут сокращены.

Стоит напомнить и о других важных праздниках, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных. 6 декабря государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря — День святого Николая.

Выходные и праздничные дни в декабре (календарь) - фото 2

Также сайт "Комментарии" рассказывает о выходных днях в январе. В первый месяц нового года украинцы будут отдыхать 12 дней.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/lady/holidays/vihidni-v-grudni-2020-skilki-budut-vidpochivati-v-ukraini.htm
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