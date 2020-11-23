Выходные и праздничные дни в декабре (календарь)

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Кириєнко Анна
Настала пора, когда мы ожидаем новогоднее настроение, новые эмоции и семейные или дружеские путешествия. Чтобы знать, на какие дни можно планировать поездку или отдых, предлагаем ознакомиться с календарем праздников и государственных выходных на декабрь.
Фото: freepik
Всего в декабре 2020 года в Украине будет 22 рабочих и девять выходных дней.
Дополнительный выходной дарит Католическое Рождество. Праздник отмечается 25 декабря и приходится на пятницу, в которую украинцы будут отдыхать.
Таким образом в граждан будет сразу три выходных дня — 25, 26 и 27 декабря. В этот период можно запланировать небольшой уик-энд.
К тому же накануне католического Рождества (24 декабря) и Нового года (31 декабря) рабочие дни будут сокращены.
Стоит напомнить и о других важных праздниках, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных. 6 декабря государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря — День святого Николая.
Также сайт "Комментарии" рассказывает о выходных днях в январе. В первый месяц нового года украинцы будут отдыхать 12 дней.
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