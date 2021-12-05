Выходные дни в 2022 году: сколько будут отдыхать украинцы

На пороге 2022 год, в котором украинцев ждет 11 государственных праздников, а значит и дополнительные выходные. Когда и сколько будем отдыхать в следующем году?

Выходные дни в 2022 году / Фото: legkopolezno.ru

Сообщается, что больше всего нерабочих дней будет в январе — 12, а в мае и октябре — 11. Всего в Украине в 2022 году будет 116 нерабочих дней.

Календарь праздников и выходных в 2022 году

- 1 января — Новый год (суббота);

- 7 января 2022 — Рождество Христово (пятница);

- 8 марта 2022 — Международный женский день (вторник);

- 24 апреля 2022 — Пасха (воскресенье);

- 1 мая 2022 — День труда (воскресенье);

- 9 мая 2022 — День Победы (понедельник);

- 12 июня 2022 — Троица (воскресенье);

- 28 июня 2022 — года День Конституции Украины (вторник);

- 24 августа 2022 — День Независимости Украины (среда);

- 14 октября 2022 — День защитника Украины (пятница);

- 25 декабря 2022 — Рождество Христово (воскресенье).

С учетом того, что Новый год в 2022 году выпадает на субботу, то выходной переносится на понедельник, 3 января. А в пятницу, 7 января, украинцы отмечают Рождество, этот день также будет выходным.

Февраль пройдет без государственных и религиозных праздников, соответственно, никаких дополнительных выходных не будет.

В марте украинцы будут отдыхать с 5 по 8 число. Но выходной во вторник придется отрабатывать в субботу, 12 марта.

Апрель принесет украинцам 10 выходных, один из которых 25 числа (перенесен с 24 апреля, когда выпадает праздник Пасхи).

В мае 2022 года будет 11 выходных, два из которых попадают в понедельник (2 и 9 число).

В июне украинцы будут отдыхать на праздник Троицы (12-13 июня) и на День Конституции (27-28 числа). В то же время 2 июля будет рабочая суббота (вместо 27 июня). Всего в июле будет девять выходных.

В августе будет дополнительный выходной 24 числа, потому что в Украине будут праздновать День Независимости. А вот сентябрь пройдет без государственных праздников.

На октябрь выпадает 11 выходных с дополнительным 14 октября (День защитника Украины). В ноябре не будет ни государственных, ни религиозных праздников.

Последний месяц 2022 году принесет украинцам дополнительный выходной на понедельник, 26 числа (перенесен с 25 декабря, когда отмечают Рождество по западному обряду).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько дней украинцы будут отдыхать в декабре 2021 года.

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