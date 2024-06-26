Выходной или рабочий день: что ждет украинцев в День Конституции

В этом году Украина отмечает 28-ю годовщину принятия Конституции. Однако, в условиях действующего военного положения большинство украинцев будут работать в этот день, несмотря на то, что обычно он является официальным выходным.

День Конституции Украины: придется ли работать 28 июня

В пятницу, 28 июня, государственные служащие и работники предприятий будут на рабочих местах. В частных компаниях решение о выходном может принять руководство, так что некоторые сотрудники всё же смогут отдохнуть.

Историческая значимость Конституции

Конституция Украины, принятая Верховной Радой 28 июня 1996 года, стала символом независимости и правовой основой государственности. Документ закрепил демократические основы украинского общества, в том числе разделение властей, права и свободы человека.

Конституционные корни уходят глубоко в историю: первая украинская Конституция была принята еще в 1710 году Филиппом Орликом, и хотя она так и не вступила в силу, она заложила основы для развития правовых традиций. В 1918 году Центральная Рада УНР под руководством Михаила Грушевского приняла еще один важный документ, который, однако, был отменен после переворота Скоропадского.

День Конституции напоминает о стойкости Украины и её стремлении к правовой защите граждан, особенно в трудные времена. Это день, когда украинцы вспоминают о важности своих законов и государственности.

День Конституции Украины отмечается по всей стране с большим размахом. Это государственный праздник, и большинство украинцев имеют выходной день, чтобы иметь возможность присоединиться к праздничным мероприятиям. “Комментарии” рассказали какие существуют основные традиции празднования.