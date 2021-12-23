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Выборы Владимира Исаенко ректором НАУ судьи признали недействительными

В решении административного суда столицы указано, что выборы ректора НАУ в 2018 году проводились с нарушениями

сегодня, 13:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Окружной административный суд города Киева 22 декабря вынес решение по делу №640/10311/20 о выборах экс-ректора Национального авиационного университета Владимира Исаенко. Об этом сообщает сайт НАУ.

Выборы Владимира Исаенко ректором НАУ судьи признали недействительными

Владимир Исаенко, фото из сайта Министерства образования и науки

"Иск был подан в связи с имеющимися основаниями, что состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины, имела место подмена протоколов, не соответствующих волеизъявлению избирателей ректора Национального авиационного университета", – говорится в сообщении.

Административный суд признал противоправным бездействие Министерства образования и науки во время организации и проведения выборов ректора НАУ, состоявшихся в 2018 году. Также суд постановил признать эти выборы ректора недействительными.

Решением административного суда отменен приказ Министерства образования и науки № 138-к от 13.04.2018, согласно которому Владимир Исаенко был назначен на должность ректора университета. Подписал тогда его экс-министр Сергей Квит.

Учитывая такое решение, документы, подписанные во время каденции Исаенко, считаются недействительными, поэтому их должны детально изучить и пересмотреть.

"К уголовной ответственности будут привлечены глава избирательной комиссии 2018 года Гудманян Артур и глава Организационного комитета по проведению выборов ректора НАУ 2018 — Запорожец Александр", — говорится в сообщении.

"Согласно данным сайта МВД, Исаенко находится в розыске с 23 февраля 2021 года. Якобы он грубо нарушал трудовое законодательство и незаконно увольнял работников (ч. 1 ст. 172). Работники через суд добились возобновления на должностях, а университет выплатил потерпевшим сумму в размере 893 686,63 грн", — пишет "Сегодня".

По информации журналистов издания, бывший ректор вроде бы имеет отношение к организации схемы зачисления в НАУ иностранных студентов, приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные средства. В июне 2021 года работники Государственного бюро расследований провели обыски в доме бывшего чиновника.


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Источник: https://nau.edu.ua/ua/news/2021/12/vibori-volodimira-isaenko-rektorom-nau-u-2018-rotsi-viznano-ne-diysnimi.html
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