Выборы ректора КНУ пройдут без Литвина

Владимир Литвин, который на этот раз решил баллотироваться на место ректора Киевского национального университета имени Т.Шевченко, снял свой пост в связи с болезнью. Уже вторую неделю подряд бывший председатель Верховной Рады борется с COVID-19.

Фото с официальной страницы Андрея Черных

Эту информацию на своей Facebook странице распространил один из преподавателей КНУ Андрей Черных. Также господин Андрей поделился мыслями, что Владимир Литвин мог принести пользу университету и университетской общине, если бы занял кресло ректора.

Преподаватель напоминает, что ранее политик занимался подготовкой указа Президента Украины "О мерах по повышению статуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

В то же время председатель ВР неоднократно был замечен в плагиате научных статей и обвинен в причастности к убийству Георгия Гонгадзе, что изрядно подорвало репутацию Литвина.

Полный список кандидатов на место ректора можно посмотреть в Facebook группе "Новости высшего образования".

Напоминаем, что на текущий момент Киевский национальный университет находится на карантине.





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