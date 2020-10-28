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Выборы ректора КНУ пройдут без Литвина

Планы Владимира Литвина побороться за пост ректора одного из самых престижных вузов страны сорвал COVID-19

сегодня, 14:40
Автор:

Кириєнко Анна

Владимир Литвин, который на этот раз решил баллотироваться на место ректора Киевского национального университета имени Т.Шевченко, снял свой пост в связи с болезнью. Уже вторую неделю подряд бывший председатель Верховной Рады борется с COVID-19.

Выборы ректора КНУ пройдут без Литвина

Фото с официальной страницы Андрея Черных

Эту информацию на своей Facebook странице распространил один из преподавателей КНУ Андрей Черных. Также господин Андрей поделился мыслями, что Владимир Литвин мог принести пользу университету и университетской общине, если бы занял кресло ректора.

Преподаватель напоминает, что ранее политик занимался подготовкой указа Президента Украины "О мерах по повышению статуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

В то же время председатель ВР неоднократно был замечен в плагиате научных статей и обвинен в причастности к убийству Георгия Гонгадзе,  что изрядно подорвало репутацию Литвина.

Полный список кандидатов на место ректора можно посмотреть в Facebook группе "Новости высшего образования".

Напоминаем, что на текущий момент Киевский национальный университет находится на карантине.



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