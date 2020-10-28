Выборы ректора КНУ пройдут без Литвина

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Кириєнко Анна
Владимир Литвин, который на этот раз решил баллотироваться на место ректора Киевского национального университета имени Т.Шевченко, снял свой пост в связи с болезнью. Уже вторую неделю подряд бывший председатель Верховной Рады борется с COVID-19.
Фото с официальной страницы Андрея Черных
Эту информацию на своей Facebook странице распространил один из преподавателей КНУ Андрей Черных. Также господин Андрей поделился мыслями, что Владимир Литвин мог принести пользу университету и университетской общине, если бы занял кресло ректора.
Преподаватель напоминает, что ранее политик занимался подготовкой указа Президента Украины "О мерах по повышению статуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".
В то же время председатель ВР неоднократно был замечен в плагиате научных статей и обвинен в причастности к убийству Георгия Гонгадзе, что изрядно подорвало репутацию Литвина.
Полный список кандидатов на место ректора можно посмотреть в Facebook группе "Новости высшего образования".
Напоминаем, что на текущий момент Киевский национальный университет находится на карантине.
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