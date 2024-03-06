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Выборы президента в Дии: нардеп прокомментировал ситуацию

Украинцы пока не поддерживают идею голосования за президента в "Дии"

сегодня, 17:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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Виталий Безгин, народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", прокомментировал вопрос проведения выборов через мобильное приложение "Действие". По его словам, социологические исследования, которые он мог пересмотреть, обнаружили, что большинство украинцев не поддерживают идею цифрового голосования на выборах президента страны.

Выборы президента в Дии: нардеп прокомментировал ситуацию

Выборы президента в действии: нардеп прокомментировал ситуацию

Случай с "Евровидением", когда приложение "Действие" испытало сбои во время голосования, вызвал сомнения в его надежности в контексте национальных выборов. Эта ситуация выявила потенциальные риски и вызвала дискуссии среди специалистов и общества.

Безгон также подчеркнул, что голосование через "Действие" может иметь смысл для украинских переселенцев за границей, учитывая множество людей, которые могут оказаться отрезанными от избирательного процесса из-за логистических и технических ограничений. Такое решение могло бы обеспечить им доступ к голосованию, но в то же время существует риск исключения тех, кто не имеет возможности пользоваться смартфонами или специализированными приложениями.

“Из социологии, которую я видел, что очень небольшая часть общества поддерживает выборы в "Действии". И скажу свою субъективную точку зрения: "Евровидение" победило выборы в "Действии" (отношение "Действие" "упало" во время голосования в национальном отборе, — ред.). Думаю, что единственный вариант, о котором можно было бы говорить – это применение технологии (самого "Действия" или подобной) для наших переселенцев за границей. Ведь это будет гигантский вызов – голосование в консульских учреждениях не покроет потребность проголосовать такого огромного количества избирателей, миллионов людей. Однако кейс с "Евровидением" задал большие вопросы”, — рассказал Виталий Безгин.

"Комментарии" также писали, что президент Владимир Зеленский будет вполне легитимно руководить государством до тех пор, пока в стране не завершится военное положение, говорят в Центральной избирательной комиссии.



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