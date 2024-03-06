Выборы президента в Дии: нардеп прокомментировал ситуацию

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Черновалова Кристина
Выборы президента в действии: нардеп прокомментировал ситуацию
Случай с "Евровидением", когда приложение "Действие" испытало сбои во время голосования, вызвал сомнения в его надежности в контексте национальных выборов. Эта ситуация выявила потенциальные риски и вызвала дискуссии среди специалистов и общества.
Безгон также подчеркнул, что голосование через "Действие" может иметь смысл для украинских переселенцев за границей, учитывая множество людей, которые могут оказаться отрезанными от избирательного процесса из-за логистических и технических ограничений. Такое решение могло бы обеспечить им доступ к голосованию, но в то же время существует риск исключения тех, кто не имеет возможности пользоваться смартфонами или специализированными приложениями.
“Из социологии, которую я видел, что очень небольшая часть общества поддерживает выборы в "Действии". И скажу свою субъективную точку зрения: "Евровидение" победило выборы в "Действии" (отношение "Действие" "упало" во время голосования в национальном отборе, — ред.). Думаю, что единственный вариант, о котором можно было бы говорить – это применение технологии (самого "Действия" или подобной) для наших переселенцев за границей. Ведь это будет гигантский вызов – голосование в консульских учреждениях не покроет потребность проголосовать такого огромного количества избирателей, миллионов людей. Однако кейс с "Евровидением" задал большие вопросы”, — рассказал Виталий Безгин.
"Комментарии" также писали, что президент Владимир Зеленский будет вполне легитимно руководить государством до тех пор, пока в стране не завершится военное положение, говорят в Центральной избирательной комиссии.
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