Выборы через интернет: президент анонсировал развитие электронных технологий в Украине

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Козлова Альбіна
Во время выступления в Стэнфордском университете в США президент Владимир Зеленский анонсировал планы по диджитализации в Украине в ближайшем будущем. Об этом сообщают в Офисе президента.
Президент анонсировал развитие электронных технологий в Украине, фото ОП
По словам главы государства, украинцы смогут голосовать на выборах через смартфон, получить любую государственную услугу онлайн, пользоваться электронным паспортом.
Президент отметил, что наше государство первое в мире ввело паспорт в телефоне и приравняло его к бумажному. А также Министерство цифровой трансформации достаточно успешно проводит внедрение режима paperless и работает над запуском цифровизации платежей cashless.
В будущем система государственных услуг будет доступна онлайн для каждого украинца. Поэтому даже лежа на диване можно будет получить разрешения или оформить документы, сменить прописку, получить лицензию на свое дело или документы на новорожденного.
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