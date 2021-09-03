Выборы через интернет: президент анонсировал развитие электронных технологий в Украине

Во время выступления в Стэнфордском университете в США президент Владимир Зеленский анонсировал планы по диджитализации в Украине в ближайшем будущем. Об этом сообщают в Офисе президента.



Президент анонсировал развитие электронных технологий в Украине, фото ОП

По словам главы государства, украинцы смогут голосовать на выборах через смартфон, получить любую государственную услугу онлайн, пользоваться электронным паспортом.

Президент отметил, что наше государство первое в мире ввело паспорт в телефоне и приравняло его к бумажному. А также Министерство цифровой трансформации достаточно успешно проводит внедрение режима paperless и работает над запуском цифровизации платежей cashless.

В будущем система государственных услуг будет доступна онлайн для каждого украинца. Поэтому даже лежа на диване можно будет получить разрешения или оформить документы, сменить прописку, получить лицензию на свое дело или документы на новорожденного.



"Мы создаем цифровую инфраструктуру, вводим цифровое резидентство и вообще во многих направлениях внедрения цифровых технологий опережаем другие страны", — добавил президент.

состоится съезд партии "Слуга народа". Выборы

мэра Харькова состоятся 31 октября. Также на съезде обсудят

вопросы резонансного ДТП со "слугой" — нардепом Александром Трухиным и назначат кандидатов на округа.

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаний Денис Богуш считает, что кадровый вопрос в партии стоит очень остро. Причем это проблема не только партии, но и лично Зеленского.

Эксперт также предполагает, что если не явно, то за кулисами съезда, представители партии будут пытаться разрулить внутрипартийные конфликты.

Как писал портал "Комментарии",

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