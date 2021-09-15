Вячеслав Черновол был убит: открылись новые подробности

Вячеслав Черновол, фото из открытых источников

Заместитель генерального прокурора Николай Голомша пролил свет на смерть известного политика и лидера "Народного движения Украины" Вячеслава Черновола. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Голомша сообщил, что Черновол умер не от травм, полученных в аварии, а от ударов кастетом по затылку. Прокуроры знали об истинной причине смерти Черновола много лет назад.



Смерть Вячеслава Черновола наступила от четырех ударов кастетом по затылку. И тем же кастетом убили водителя автомобиля.



Известно, что следствие обнаружило, что были намеренно отключены подушки безопасности в машине. Акт осмотра места происшествия был поддельный. Также правоохранители выяснили, что главного свидетеля по делу тоже убили.

По словам Голомши, у трупа свидетеля "были тяжелые металлы в костях". Также прокуроры допросили судмедэксперта и тот признался, что не делал вскрытия трупа Черновола.

Бывший чиновник отметил, что во времена генерального прокурора Александра Медведько материалы резонансных дел у него забирали, называя различные ложные причины.

Напомним, что авария, в которой разбилось авто Черновола, случилась 25 марта 1999 года. Тогда легковушка столкнулась с КамАЗом. В той аварии погиб и его личный водитель Евгений Павлов, травмировался пресс-секретарь.

Тело политика было эксгумировано в 2010 году для судебно-медицинской экспертизы. Через год эксперты дали заключение — Черновол погиб в результате ДТП.



Весной 2014 года расследование по делу о смерти политика восстановили, дело должна была дорасследовать прокуратура. Такое решение приняли судьи Апелляционного суда Киевской области.

Как сообщал портал "Комментарии", задержан мужчина, который 7 лет скрывался от правосудия.

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