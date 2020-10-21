Введение в Украине жесткого локдауна: пойдет ли власть на такой шаг

Украина с минимальными потерями прошла первый этап пандемии коронавируса. Так считает президент Владимир Зеленский, о чем он заявил во время ежегодного выступления в Верховной Раде. Почему глава государства прав или не прав? Пойдет ли власть на жесткий локдаун, даже если ситуация с заболеваемостью ухудшится? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Карантин как ничто иное указал на некомпетентность властей"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена: для того, чтобы оценить успешность или эффективность тех, или иных мер, нужно понимать критерии, по которым осуществляется такая оценка.

"Если принимать во внимание общие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, Украине действительно удалось их минимизировать на первоначальном этапе. Показатели в нашей стране в сравнении с другими странами Европы это подтверждают, – говорит эксперт. – В то же время, введение жесткого карантина на раннем этапе заметно ударило по экономике и, как следствие, по благосостоянию граждан. Прежде всего – по самозанятым частным предпринимателям и людям, работающим в сфере обслуживание".

По мнению политолога, массовость этого явления привела к тому, что инстинкт самосохранения или страха перед эпидемией был заглушён негодованием и протестом против ограничений. Поэтому общественная оценка "минимизации потерь" носит крайне негативную коннотацию.

"Может ли быть введен повторный локдаун? Юридически — да. Практически — нет никакой гарантии, что вновь избранные органы местного самоуправления, представители мелкого и среднего бизнеса будут готовы выполнять эти требования, – прогнозирует Анна Малкина. – Карантин как ничто иное указал на некомпетентность властей и повлиял на резкое снижение уровня легитимности центральной власти".

"Если в других странах облегчают налоговое бремя, у нас, напротив, закручивают гайки"

Если Зеленский считает почти шесть тысяч умерших вследствие заражения коронавирусом "минимальными потерями", если он так же относиться к экономическому состоянию, в котором находится Украины – наверное, у него неправильное видение картины мира. Такую точку зрения высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

"Те, кто писал Зеленскому это выступление, похоже, редко выходя с кабинетов и машин на улицы. Даже по официальной статистике у нас на сегодняшнее утро было более 315 тысяч зараженных COVID-19. А ведь это мы еще делаем мало тестирований, – отмечает эксперт. – Зеленский пытается как можно дольше остаться в теплой информационной ванне. Но после местных выборов холодный душ результата может привести к тому, что ему придется менять Кабмин, который презентовали как антикризисный. Мы видим, что они не вышли на эффективные решения – ни антикоронавирусные, ни экономические".

Локдаун чисто математически и статистически – возможен. Но это окончательно добьет нашу экономику и ввергнет людей в нищету, уверен Николай Давидюк.

"Формула простая – заболевшие лечатся дома или в больнице, здоровые должны работать, – отмечает политолог. – Мы не можем закрыть страну на замок, ожидая, что "заграница нам поможет". У нас и так — огромная дыра в бюджете. А будет еще больше из-за тотальных недопоступлений. Ведь ничего не сделано, чтоб перестроить экономику, чтобы поддержать бизнес. Шмыгаль обещал 500 тысяч новых рабочих мест. В итоге мы видим полмиллиона безработных. Если в других странах облегчают налоговое бремя, у нас, напротив, закручивают гайки. При том, что олигархи выводят за рубеж миллиарды под самый низкий процент".

"Повторные локдауны уже проходили Израиль, ряд европейских стран"

"Оценивать потери во всех сферах должны специалисты, – подчеркивает PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько. – Не знаю, основаны ли высказывания президента на их выводах, или это заявление имеет цель сугубо электоральную перед выборами 25 октября. Чтобы показать, что власть удержала ситуацию".

Говоря о возможности нового локдауна, эксперт отмечает, что по логике власти, если ситуация и дальше будет ухудшаться, мы можем снова пойти на жесткий карантин.

"В истории уже есть подобные случаи. Во время пандемии испанского гриппа в США некоторые города по два раза шли на карантин. В некоторых городах вспышки болезни были более мощными, чем те, которые были до первого карантина. И жертв было больше и больных было больше", – говорит Александр Солонько.

Отметим, что в этом году из-за коронавируса повторные локдауны уже проходили Израиль, ряд европейских стран.

"Поэтому всё возможно, – считает аналитик. – Не исключено, что и мы будем иметь новый локдаун. Но вопрос — как его используют, чтобы улучшить ситуацию? С медицинской системой. С поведенческими факторами. С распространением фейков. Ну и экономика, конечно. Последствия будут тяжелые — и власть это также осознаёт... Думаю, мы всё увидим после выборов".

Напомним, Минздрав определил четыре уровня опасности коронавирусной эпидемии.

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