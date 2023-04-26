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«Вульгарное зрелище»: Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерши

Российский певец, «натуральный блондин» Николай Басков публично опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили в качестве гостя. Он «чмокнул» грудь известной блоггерки Виолетты Чикованные

26 апреля 2023, 13:00
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Автор:

Белоокая Ира

Видеоролик мигом разлетелся по социальным сетям, а "поступок" артиста начали активно обсуждать поклонники, пишут "Комментарии", со ссылкой на "УНИАН".

«Вульгарное зрелище»: Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерши

Поклонники Баскова громко отреагировали на поцелуй им женской груди

В Instagram-блоге на критику в свой адрес Басков никак не отреагировал. А вот Чиковани, получившая от него "горячий поцелуй", в профиле отметила:


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"Когда натуральный блондин натурал. Коля, люблю! Ты – душа", — написала блоггерша.

В шапке профиля женщина написала, что она "зацелована Басковым", а вместо своего фото на аватар поставила фото артиста.

В социальных сетях пользователи по-разному оценили ситуацию с откровенным видео. Они написали:

- "Необходима цензура. Продолжение следует хуже"

-"Жуткое и вульгарное зрелище. Раньше актеры так специально играли, изображая идиотов, а теперь народ сам ничего не стесняется"

-"Господи, как они живут такими дебилами? И не стыдно? Раньше хоть можно было на век столкнуть"

-"Похода, в светской тусовке вирус идиотизма начал передаваться половым путем"

-"Какая гадость. Фу! Глупость и маразм. Этот Басков уже оскотинился похоже. Где Минкульт? Срочно в соцсети надо их, чтобы тоже читали и смотрели, а потом делали выводы. Хотя и в Минкульте, наверное, такие же сидят!"

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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/mikola-baskov-na-kameru-oblizav-soski-vidomoji-blogerki-video-12233898.html
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Обсуждения

Вася

26 апреля 2023, 12:14

Чуть не рыгонул


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