«Вульгарное зрелище»: Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерши

Видеоролик мигом разлетелся по социальным сетям, а "поступок" артиста начали активно обсуждать поклонники, пишут "Комментарии", со ссылкой на "УНИАН".



Поклонники Баскова громко отреагировали на поцелуй им женской груди

В Instagram-блоге на критику в свой адрес Басков никак не отреагировал. А вот Чиковани, получившая от него "горячий поцелуй", в профиле отметила:

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"Когда натуральный блондин натурал. Коля, люблю! Ты – душа", — написала блоггерша.

В шапке профиля женщина написала, что она "зацелована Басковым", а вместо своего фото на аватар поставила фото артиста.

В социальных сетях пользователи по-разному оценили ситуацию с откровенным видео. Они написали:

- "Необходима цензура. Продолжение следует хуже"

-"Жуткое и вульгарное зрелище. Раньше актеры так специально играли, изображая идиотов, а теперь народ сам ничего не стесняется"

-"Господи, как они живут такими дебилами? И не стыдно? Раньше хоть можно было на век столкнуть"

-"Похода, в светской тусовке вирус идиотизма начал передаваться половым путем"

-"Какая гадость. Фу! Глупость и маразм. Этот Басков уже оскотинился похоже. Где Минкульт? Срочно в соцсети надо их, чтобы тоже читали и смотрели, а потом делали выводы. Хотя и в Минкульте, наверное, такие же сидят!"

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