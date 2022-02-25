Вторые сутки масштабной войны: почему Путин недооценил ВСУ, а Запад переоценил свои обещания

Идут вторые сутки российского вторжения. Эксперты продолжают делиться с изданием "Комментарии" своими мыслями касательно того, кто и как проявляет себя в этой страшной ситуации – и какие есть варианты развития событий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

ВСУ в первый же день противостояния с РФ показали себя профессионалами, а вот позиция Запада вызвала огромное разочарование

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский считает, что происходящее следует рассматривать в трех плоскостях. Первая – оценка действий агрессора-России. Вторая – Украины. Третья – международного сообщества.

Со стороны России, по мнению эксперта, видна серьезная подготовка, стратегический и тактический план по захвату Украины. И любые "аргументы" Кремля по поводу того, что это де реакция на какие-то действия или высказывания украинского руководства, не выдерживают критики.

"Россия долго и системно готовилась именно к захвату Украины. Просто ранее пыталась сделать это другими способами. Не столь открыто агрессивными. Но видя, какие военные, с какого уровня знанием, понимаем ситуации, брошены на Украину – понятен полный провал на уровне исполнителей. Сюда послали призывников, которые, судя по допросам взятых в плен военных, даже не знали, куда летят и зачем. Так что точно не были готовы выполнить задание качественно. То есть, на фоне могущества, размера и тактической подготовки армии РФ к этой операции, самым слабым звеном оказались конечные исполнители – и их уровень подготовки", – уверен Владислав Дзивидзинский.

Информационные меседжи, которые мы слышали в преддверии вторжения (о том, что оно более чем вероятно), украинские общество и власть, к сожалению, не расценили серьезно. И мы не были достаточны готовы.

"Однако фактор восьми лет войны на востоке Украины и четкое понимание, что РФ может пойти на что угодно, моральным образом подготовило нас к первым суткам. И всё происходящее 24 февраля, с точки зрения украинского общества, не было настолько кошмарным, насколько могло бы быть, если бы мы не были воюющей страной. Тем не менее, организационные моменты после признания Россией т.н. "Л/ДНР" независимыми государствами, у нас были считанные дни, чтобы максимально проводить организационную подготовку к российскому вторжению. Чего, по моему мнению, сделано не было", – отмечает эксперт.

По его мнению, президент Зеленский, начиная с Мюнхенской конференции по безопасности, начал проявлять достаточно жесткую позицию. Даже не столько прозападную (потому что в адрес Запада было немало критики), сколько – проукраинскую, патриотичную.

"Такая позиция обернулась мобилизацией всего высшего политического и военного руководства. И с начала противостояния оно, как мне кажется, всё делает правильно. Все органы власти сработают достаточно жестко и слажено. Как и руководство, и личный состав ВСУ, Нацгвардии, МВД, ГосЧС. Безусловно, вдохновляет уровень готовности украинских вооруженных сил противостоять захватчикам. Все успехи, о которых сейчас сообщают официальные пресс-центры Минобороны, Генштаба и так далее – это результат высокого уровня боеготовности и самоотверженности наших военнослужащих, нацгвардейцев, пограничников, представителей территориальной обороны и так далее", – акцентирует Владислав Дзивидзинский.

Именно поэтому, уверен он, в первые сутки удалось дать отпор на многих направлениях. Удивив, пожалуй, не только РФ, но и весь мир. Показав, что мы готовы защищать свою независимость не только на словах.

"Первые, кто пошел в бой, дали возможность подготовиться вторым эшелонам. Началась мобилизация. И стало ясно, что украинское общество сдаваться не собирается", – подчеркивает эксперт.

А вот реакции международного сообщества у него, как, наверное, у всех нас, вызвала огромное разочарование.

"Европа и весь цивилизованный мир крайне медленно и недостаточно эффективно реагирует на реальные угрозы. Нам здесь и сейчас нужно закрывать небо, нам здесь и сейчас нужно современное вооружение. Россия должна получить четкие сигналы недопустимости того, что творит – отключение от SWIFT, серьезнейшие экономические удары по окружению Путина и не только. Чтобы возможная утрата всех финансовых и материальных активов вынудило это самое окружение остановить его. Никакие уговоры со стороны Запада, никакие санкции и репутационные утраты лично для Путина уже не имеют значения. Как и акции протеста россиян, вышедших на улицы против войны. Именно ближайшее окружение Путина должно осознать, что при таком раскладе оно не только не будет иметь успешного финансового будущего, но и не сможет вообще бывать в цивилизованных странах. Тогда, возможно, оно сможет что-то сделать. Но для этого санкции должны иметь быстрый и существенный эффект, – поясняет эксперт. – Этого нет. Новые санкции введены, но – поздно и мало".

Комментируя военную поддержку со стороны международных партнеров, Владислав Дзивидзинский напоминает, что нас заранее предупредили – иностранный военный контингент не будет отправлен в Украину даже при условии полномасштабной войны. Так что тут иллюзий не было.

"Тем не менее, закрыть небо и обеспечить оперативную военную помощь в виде вооружения, которое может помочь остановить продвижение агрессора (его нам поставили немало в последние месяцы, но этого явно мало), – это, что Запад должен был сделать еще вчера. Но не сделал. Нет того самого "делом, а не словом", о чем, кстати, упомянул в одном из своих обращений Зеленский. Запоздалые реакции, поздние международные встречи, на которых что-то будет решаться – точно не то, на что мы рассчитывали. И точно не то, что может остановить Путина, – акцентирует эксперт. – Нас атакуют здесь и сейчас".

Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что у нас есть четкая задача – выстоять. Но времени критично мало. Решать всё будут сутки-двое, считает он.

"У нас есть только мы, наша армия, готовность обороняться. Резервистов, представителей теробороны, которые прибывают сейчас в точки сбора, следует переместить в критически важные точки для обороны Киева. От этого, без ложного пафоса, зависит судьба нашей страны. Как минимум на ближайшее время, – уверен эксперт. – Если Киев выстоит, у нас может появится надежда, что международная помощь и давление на РФ усилит наши позиции. Если же Киев будет захвачен, мы пойдем по сценариям, ранее озвученным рядом СМИ. Когда РФ по кальке с "Л/ДНР" поставит во главе украинской власти своих марионеток. А дальше нас может ждать разделение Украины... Допустить этого ни в коем случае нельзя!".

Исходя из происходящего, создаётся впечатление, что РФ не понимала, с кем она столкнется

Политический консультант Александр Вербицкий, оставив эмоции в стороне, констатирует ряд важных фактов:

– Украина не восприняла войска РФ в качестве освободителей;

– Украина смогла выстоять больше времени, чем, скорее всего, предполагало высшее военно-политическое руководство России;

– происходящее сегодня в Украине – это не имеющий завершения в военной плоскости сценарий;

– Украине всегда следует надеяться только на себя и свои силы;

– международная политическая помощь Украине оказалась достаточно скромной по своей моментальной эффективности;

–Украине в дальнейшем следует искать и находить продуктивных и надежных международных партнеров.

"Исходя из происходящего, создаётся впечатление, что РФ не понимала, с кем она столкнется. И, как отвергает право Украины на самостоятельность и независимость, отвергала профессионализм и патриотизм наших ВСУ. И несет теперь серьезные потери, – отмечает эксперт. – Несмотря ни на что, остается надежда, что международное сообщество сможет настоять на завершении этой войны путем переговоров".

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