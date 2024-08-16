Вторая волна жары в Украине: когда и где ждать 40

Украина готовится к очередному испытанию погодными условиями. Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, уже с завтрашнего дня значительная часть южных и юго-западных областей столкнется с высокими температурами, которые могут достигнуть отметок в 35-37 градусов Цельсия.

Сильная жара в Украине: температура достигнет 37 градусов в некоторых регионах Украины

Первые дни второй волны жары – 17-18 августа – принесут сильную жару местами, но впоследствии, к 21 августа, высокие температуры охватят более широкую территорию, включая юг и запад страны.

Наталья Птуха, спикера Гидрометцентра, отметила, что такие показатели температуры классифицируются как "сильная жара". Она также добавила, что высокие температуры, которые зафиксированы до 35 градусов, уже считаются повышенными, но настоящая жара наступает только с повышением колонки термометра выше этой отметки.

“Сильная жара классифицируется с 35 градусов, до 35 – считаются высокие значения температуры. Как раз с завтрашнего дня во многих областях также 29-34 градуса. Но выделяем юго-запад и юг – там уже 35-37 градусов может быть для этих регионов", – отметила Наталья Птуха.





Эксперты прогнозируют, что высокие температурные показатели могут удерживаться до 21-22 августа и есть тенденция к продлению жаркой погоды даже после этих дат. Жители регионов, которые попадут под влияние жары, призывают к осторожности и необходимости соблюдения мер безопасности, в частности, употребления достаточного количества воды и избегания длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня.

