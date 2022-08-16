Вторая половина августа: каких новостей ждать – где произойдут самые большие изменения

Началась вторая половина завершающего месяца лета. Чего нам ожидать от второй половины августа в военном, политическом, экономическом, дипломатическом плане? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Киев. Фото из открытых источников

Вполне возможно, что до конца августа мы увидим новый состав Кабмина

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Как вы думаете, что объединяет такие государства, как Китай, Индия, ФРГ, Иран, Венгрия, Грузия? Думаю, что вы ответите, что в действиях руководителей этих стран прослеживается отчасти явная поддержка (публичная, политическая и экономическая) путинской рф. И будете правы. Отчасти. Все эти страны объединяет то, что Украина, имея возможность изменить положение дел и активно переубедить политиков и управленцев этих и ещё трех десятков государств в том, что россию надо подавать общему остракизму, а борьбу Украинского народа против агрессии путина поддержать экономическими санкциями против рф, до сих пор не назначила своих дипломатов-послов и полномочных представителей по линии экономического сотрудничества. Странная ситуация, но это на первый взгляд".

По мнению эксперта, задержка с указами президента о назначении послов может объяснить другой факт – возможно до конца августа мы увидим новый состав Кабмина. А должности глав дипмиссий остаются для торга за портфели и как "спасибо на дорожку" тем министрам правительства Дениса Шмыгаля, которые утратят свои должности.

"Подход формирования дипкорпуса таким образом – спорный, да и во многом ситуация с тем, что назначение послом в какую-то страну – это ссылка "с глаз долой, из сердца — вон" – ущербна и губительна для прагматичной и профессиональной внешней политики Украины. В этом ракурсе следует понимать, что сейчас на Банковой идут одновременно смотрины, конкурс талантов и торги за министерства и должность премьера, – отмечает Светлана Кушнир. – Кстати, самых министерств у нас станет меньше, а некоторые из них (путем слияния) вообще превратятся в монстров — чего стоит преодоление объединить Минобразования и науки (МОН), Минсоц и Минкульт! Всё это под вывеской экономии бюджета".

Кстати, продолжает эксперт, во второй половине августа мы обычно уже знали основные параметры проекта главного финдокумента на следующий год.

"Но пока Минфин хоть и кивает гривой, мол будет бюджет-2023 бюджетом возможностей в нынешних реалиях, да только интригу Сергей Марченко держит – как паузу хороший актёр. Ни курса доллара, ни процента инфляции, ни промежуточные цифры по доходной и расходной частям бюджета мы пока не знаем, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Будем ждать проект на 2023 год".

Конец августа – это вступительная кампания в украинские вузы и не только украинские, кстати, напоминает эксперт.

"Скопившееся студенческое братство молодых украинских граждан на западной границе, вновь напомнит о негласном запрете на выезд, – акцентирует она. – Формой этого напоминания могут стать пикеты и протесты студентов иностранных университетов, которых под разными предлогами не выпускают за пределы Украины (официальных причин для такого поведения госчиновников нет)".

Украинские граждане усиленно готовятся к сложной зиме и отопительному сезону 22/23, чем качнули цены на ряд взаимно не родственных продуктов.

"Так, сезон консервации съестных запасов дал рост цен и дефицит уксуса и сахара. Соль у нас привозная, из Соледара, что в зоне боевых действий на Донетчине, ее нынче не добыть, но с этой проблемой, вроде, справились. Отмечается рост цен на дрова и уголь. Надежды у многих, даже имеющих автономное газовое отопление, на стабильную подачу газа — нет, а потому спрос на услуги печника (казалось, забытой профессии) — возрос в разы", – отмечает Светлана Кушнир.

Комментируя военную ситуация, она обращает внимание, что украинские и западные военные аналитики указывают – ВСУ удалось навязать росармии свою игру.

"Пока это осторожные заявления, но близится 24 августа. А это – и День Независимости Украины, и ровно полугодие широкомасштабной войны, в которой путинские генералы мнили победить "за два-три дня". Это означает, что ракетные массированные удары по всей территории Украины могут стать иезуитским "поздравлением". Просто помните об этом и реагируете на сигналы воздушной тревоги, – призывает эксперт. – Не исключено, что будет попытка россиян сверхактивно атаковать на Донецком направлении. В свою очередь, мы можем ответить точечными ударами Хаймарсов по складам боеприпасов и центрам дислокации командования батальонно-тактических групп (БТГ) противника".

Вторая половина месяца, напоминает Светлана Кушнир, это традиционно первые итоги уборочной кампании, а также время школьных базаров.

"В военное время наших аграриев нужно, без лишней скромности, приравнять к бойцам трудового и продовольственного фронта. А вот со школьными делами придется повременить – МОН дало возможность определить форму обучения (очную, дистанционную или смешанную) самим родителям, при этом никак не помогло учреждениям среднего образования в оборудовании бомбоубежищ, сбросив это на плечи местного самоуправления. Хотя, по сути, вопросы коллективной безопасности – прерогатива исключительно центральной власти, частью которой и есть Министерство образования и науки. При всем этом, точно также поступило МОН и в отношении наших университетов, академий и институтов – с 15 августа студенты вышли на очное обучение, а вот выделить ранее средства на оборудование убежищ не смогло ни Минобразования, ни бюджеты многих вузов", – подчеркивает эксперт.

Август ещё не осень, но уже близко. Потому, считает Светлана Кушнир, пора бы Министерству охраны здоровья более активно вести кампанию по вакцинации от форм сезонного гриппа и ковида, который, увы, не погиб на этой войне, рост заболеваемости по Украине растет быстрыми темпами.

Мы все в ожидании очередной уже анонсированной помощи от наших международных партнеров

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, что Украина на фоне противостояния российской агрессии продолжит активно готовиться к, пожалуй, самому сложному отопительному сезону.

"Все силы на местах брошены на подготовку мест проживания внутренне перемешенных лиц и критической инфраструктуры к зимнему периоду в условиях возможного дефицита газа. И вторая половина августа пройдёт в подготовке, – прогнозирует Татьяна Лупова. – Могу рассказать, что для этого делается в Черновицкой области новым начальником областной военной администрации Русланом Запаранюком. Изыскиваются средства, привлекаются гуманитарные миссии и международные организации для обеспечения больниц, школ, детских садов и мест проживания ВПЛ твердотопливными котлами и альтернативными средствами отопления. Также в Черновицкой области ведется активная работа по помощи релокированному бизнесу. Спасти бизнес сейчас – сверхважная задача, так как от этого зависит экономика всего государства".

Западные области, продолжает эксперт, активно готовятся к приему новых переселенцев, которые эвакуируются из восточных областей и с юга на фоне усиления там боевых действий. В том числе – ожидания контрнаступательных действий украинской армии. По прогнозам, именно во второй половине августа поток людей из этих областей увеличится, отмечает Татьяна Лупова.

"Кроме того, мы все в ожидании очередной уже анонсированной помощи от наших международных партнеров. Каждый такой транш приближает нашу победу", – заключает эксперт.

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