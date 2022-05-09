Вторая мировая война оказалась не законченной: чему сегодня противостоит Украина

В понедельник, 9 мая, мир отмечает День победы над нацизмом. В 2022 году – в особых условиях. В условиях широкомасштабной агрессии России против Украины. Накануне, в День памяти и примирения, прошел ряд встреч мировых лидеров и украинского руководства, на которых обсуждалось противостояние российской агрессии. Какие уроки истории мир так и не усвоил после Второй мировой войны – и как исправить ошибки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Жители Украины на себе ощущают, что такое российская идеология неомодернизма

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов отмечает:

"Окончание периода мировых войн символизирует 9 мая (хоть Вторая мировой война закончилась 2 сентября того же 1945 года, но Европа во многом начала жить мирной жизнью именно в конце весны-летом 45-го). Эта дата символизирует по настоящему, с точки зрения гуманитарных наук, эпохальное событие. Дело в том, что в 1945-м, в результате окончания периода мировых войны закончилась так называемая эпоха модерна. То есть, эпоха главенства в мышлении человека – идеологии и науки".

По словам эксперта, эпоха модерна длилась с 16 века, когда наука заменила собой религию, а экономические уклады стали диктовать новую систему социального управления, которую обобщенно мы называем идеология.

"Казалось, что мир модерна совершенен. Но последующие события, включая военные преступления гитлеровской Германии, ядерную бомбардировку американцами Японии, показали, что мир стоит на краю гибели, – продолжает Виктор Савинов. – И человечество задумалось над тем, как не допустить разрушительных войн. Философы предложили неидеологические общества. И эту эпоху назвали подстмодернистской (после модерна)".

Однако, акцентирует эксперт, руководство России и его придворные философы выдумали новый термин – неомодернизм (новый модерн). То есть, путь назад. Остановка времени. Война как необходимость развития общества.

"К сожалению, жители Украины на себе ощущают, что такое эта российская идеология неомодернизма. Мир уроки истории усвоил, приняв философию постмодернизма. А вот Россия, увы, живет в иной парадигме, – отмечает Виктор Савинов. – Путин других называет фашистами, но при этом сам создает идеологическую модернистскую систему, которая стремится к фашистским идеям. С идеологией бороться можно только насильственным способом. Так что идеологию агрессивного неомодернизма можно только уничтожить – как в свое время идеологию фашизма (который является самой радикальной модернистской идеологией)".

Фактически мы видим зеркальное отражение Второй мировой, некое ее продолжение

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли подчеркивает, что после Второй мировой войны, когда был уничтожен нацизм (фашизм), оказалась отрублена лишь одна голова дракона.

"Потому что идеология коммунизма, Сталин, который был ничем не лучше Гитлера, а даже хуже, потому что уничтожал еще и собственный народ, остались. В итоге всё это трансформировалось в рашизм. Как и германский фашизм после Первой мировой войны, рашизм был построен на комплексе побежденного (в этот раз – в "холодной войне"), на пестовании якобы своего унижения, на необходимости реванша, на своей избранности ("русский мир"). И за 20 лет накачки ненавистью всё это реализовалось в РФ в то, что мы сейчас видим. Попытки реванша, возвращения "исконных территорий", накал в противостоянии с Западом. У Гитлера всё началось с Судет, у Путина – с Крыма. Запад закрыл на это глаза перед Второй мировой, в 1938-м. Закрыл, увы, и в 2014-м. В итоге мы оказались на грани Третьей мировой… Звучат заявления о возможности ядерной войны. Риски резко возросли", – увеерн Максим Яли.

Он считает, что фактически мы видим зеркальное отражение Второй мировой, некое ее продолжение. И победить цивилизованный мир, острием меча которого сейчас является Украина, может, лишь уничтожив рашизм как явление.

"Итоги вчерашней встречи лидеров G7, к которой подключался и президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируют, что мир, наконец, осознал угрозы. В этом смысле с точки зрения дипломатии важно заявление о том, что по итогам войны с Россией всё должно вернуться к международно признанным границам Украины. То есть, имеется в виду уже не возвращение к статус-кво на 23 февраля 2022-го, накануне широкомасштабной российской агрессии, а возвращение и оккупированного Крыма, и оккупированных территорий Донбасса. Запад верит в победу Украины. И дает добро на то, чтобы мы отвоевали все свои территории, оккупированные с 2014 года", – поясняет политолог.

По его мнению, это – квинтэссенция эволюции позиции Запада.

"Если 24 февраля, в первые дни полномасштабной российской агрессии, наши зарубежные партнеры не верили в длительное сопротивление Украины, все западные разведки предсказывали нам поражение в течение нескольких дней (максим – недель), то теперь они окончательно уверовали в победу нашей страны. И показательно, что именно сегодня президентом США Джо Байденом должен быть подписан ленд-лиз для Украины. Практическое подтверждение предоставления нам необходимой помощи для победы над рашизмом", – резюмирует Максим Яли.

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